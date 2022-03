Καντίροφ Ουκρανία: Τι λένε οι νεοναζί του Τάγματος Αζόφ για την παρουσία του Τσετσένου ηγέτη

Ο επικεφαλής της ναζιστικής οργάνωσης «Τάγμα Αζόφ», Αντρέι Μπιλιέτσκι, προειδοποιεί τον ηγέτη της Ρωσικής Δημοκρατίας της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, ότι κινδυνεύει η ζωή του εφόσον ισχύει η είδηση ότι είναι στην Ουκρανία, και μάλιστα κοντά στο Κίεβο. Νωρίτερα ο Καντίροφ δημοσίευσε βίντεο στο Telegram με τον ίδιο να φορά στρατιωτική στολή και να μελετά σχέδια γύρω από ένα τραπέζι με στρατιώτες.

Holyshit! Ramzan Kadyrov is actually in Ukraine, near Kiev!

Apparently, Ukrainian SF units are hunting for him and wants to capture him alive in order for him to stand trial in Hague for war crimes. #Kiev #Chechen #UkraineWar

pic.twitter.com/gA9EEgK9Fj

— Supratik Roy (@SupratikArko14) March 13, 2022