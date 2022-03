Wali sniper Ουκρανία: Ο θρυλικός ελεύθερος σκοπευτής απειλεί τη Ρωσία

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πολιορκούν ακόμη το Κίεβο και αντιμετωπίζουν σθεναρή αντίσταση από τους Ουκρανούς. Πλέον, έπειτα από το κάλεσμα της χώρας για ξένους εθελοντές ώστε να βοηθήσουν στην άμυνα απέναντι στη ρωσική εισβολή, οι Ρώσοι έχουν να αντιμετωπίσουν και στρατιώτες από άλλες χώρες. Κάποιοι είναι εκπαιδευμένοι, άλλοι όχι. Αλλά υπάρχουν και μερικοί, όπως ο Wali, ο «θρυλικός» ελεύθερος σκοπευτής από τον Καναδά, που είναι πιο μάχιμοι, με εμπειρία σε πραγματικούς πολέμους και «ακονισμένες» ικανότητες στα όπλα. Ο Wali, αφού πολέμησε στο Αφγανιστάν εναντίον του ISIS, όπου απέκτησε το ψευδώνυμό του, που σημαίνει «προστάτης» στα αραβικά, τώρα απάντησε στο κάλεσμα της Ουκρανίας και πλέον βρίσκεται στο Κίεβο για να βοηθήσει στην υπεράσπισή του εναντίον των ρωσικών δυνάμεων. Φεύγοντας, μέσα στη νύχτα μέσω Πολωνίας, ο Wali άφησε πίσω την αρραβωνιαστικιά του και ένα παιδί, έναν γιο ενός έτους.

EXCLUSIVE: Elite sniper Wali tells of his emotional decision to leave his family behind to greet Russian invaders with his rifle https://t.co/8X2mBNFVeC

Στην «πραγματική» του ζωή προγραμμάτιζε υπολογιστές. Τώρα, κρύβεται στο οχυρωμένο Κίεβο, στις ταράτσες που βλέπουν τους άδειους δρόμους, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, κοιτώντας μέσα από τη διόπτρα. Ο βετεράνος ελεύθερος σκοπευτής μίλησε τηλεφωνικά στην «Daily Mail» και φάνηκε αποφασισμένος. «Δεν μ’ αρέσει η ιδέα να πυροβολήσω κάποιον. Αλλά όταν έρθει η ώρα να τραβήξω τη σκανδάλη δεν θα διστάσω», είπε στη βρετανική εφημερίδα. «Αν ο Πούτιν πραγματικά θέλει το Κίεβο, θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Κανείς δεν θέλει τους Ρώσους εδώ και όλοι θα αντισταθούν. Η ζημιά που μπορούμε να τους κάνουμε θα είναι εξωφρενική. Θα χάσουν τόσες ζωές που θα γίνει ένα ακόμα Στάλινγκραντ».

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers

The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq

— NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022