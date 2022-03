Ουκρανία – πόλεμος: O Μπένεντικτ Κάμπερμπατς ύψωσε τη σημαία σε τελετή απονομής βραβείων

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία απασχολεί εδώ και αρκετές ημέρες ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και πολλών διασημοτήτων. Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στην τελετή απονομής του βραβείου Cinema Vanguard, κατά τη διάρκεια του 37ου Ετήσιου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, σήκωσε μια ουκρανική σημαία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία. Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, τιμήθηκε με το συγκεκριμένο βραβείο, μετά από μια συνομιλία για την καριέρα του που οδήγησε στη φετινή εξαιρετική ερμηνεία του στο “Τhe Power of the Dog” της Jane Campion στο Netflix, ωστόσο η συγκεκριμένη κίνηση «έκλεψε» την προσοχή της βραδιάς.

Benedict Cumberbatch held up a Ukrainian flag in solidarity with Ukraine at the Cinema Vanguard Award ceremony during the 37th Annual Santa Barbara International Film Festival on March 9, 2022 in Santa Barbara, California.

Photo: Tibrina Hobson/Getty Images for SBIFF pic.twitter.com/YLOEDNlymF

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 10, 2022