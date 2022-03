Ρώσος αθλητής Ζ: Αμετανόητος ο Ιβάν Κούλιακ

Ο Ρώσος αθλητής που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις για το γράμμα «Ζ» στη φανέλα του σε αγώνες, λέει πως δεν το μετανιώνει. Ο Ιβάν Κούλιακ κόλλησε ένα «Ζ» στο στήθος του λίγο πριν την απονομή των μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Ντόχα το Σάββατο, όπου κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο, πριν σταθεί δίπλα στον Ουκρανό αθλητή που κέρδισε το χρυσό. Η κίνησή του αυτή καταδικάστηκε ως «σοκαριστική συμπεριφορά» από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG) , η οποία ζήτησε από το Ίδρυμα Γυμναστικής Ηθικής να ξεκινήσει έρευνα.

Ivan Kuliak just justified why Russian athletes are banned across most sporting events. He was beaten by Illia Kovtun, a Ukrainian athlete which is a good omen. pic.twitter.com/6H7ndmlVP5

— Future Nurse 🇺🇦 (@littlefoxviv) March 6, 2022