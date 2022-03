Πόλεμος Ουκρανία – Ρωσία: Συγκλονίζει προπονήτρια που καταπλακώθηκε από κτίριο

Από θαύμα παραμένει ζωντανή η Αϊούνα Μορόζοβα. Η προπονήτρια κολύμβησης η οποία εργάζεται στην ομοσπονδία της Ουκρανίας όταν ξεκίνησε ο πόλεμος εγκατέλειψε τα πάντα και κατατάχθηκε ως εθελόντρια. Την τοποθέτησαν στο κτίριο Hoda στο Χάρκοβο και είχε αναλάβει να σερβίρει φαγητό στους Ουκρανούς στρατιώτες. Όλα αυτά μέχρι που το κτίριο βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους! Η Μορόζοβα είδε το χάρο με τα μάτια της αφού καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια και νόμιζε ότι θα πεθάνει.

«Ήμουν στο κτίριο του HODA, στον πρώτο όροφο στο δεύτερο γραφείο από την οδό Ivanova, δούλευα ως εθελόντρια και σέρβιρα φαγητό σε στρατιώτες. Ξαφνικά μας βομβάρδισαν. Ξάπλωσα κάτω από τα ερείπια για δύο ώρες και προσευχήθηκα στο Θεό, σε όλες τις γλώσσες που ξέρω. Δεν μπορούσα να κουνηθώ και φώναξα, νομίζοντας ότι θα πεθάνω θαμμένη ζωντανή. Έκλαψα και δεν το κάνω συχνά. Με βρήκαν στο υπόγειο. Ο Θεός να ευλογεί τον σωτήρα μου τον Zhenya, που άκουσε τις κραυγές μου και μου μίλησε». Το θέμα γνωστοποίησε η ομοσπονδία κολύμβησης της Ουκρανίας. Η Μορόζοβα πάντως συνεχίζει να είναι εθελόντρια αφού όπως δηλώνει το οφείλει στην πατρίδα της.

Ukraine swim coach Ayuna Morozova "not in good health" after being saved from the rubble of a bomb blast in Kharkiv – sports community in a race against time, with "swimmers and parents" among those injured like Morozova, Ukraine Swim boss tells SOShttps://t.co/M7lBbipiSP pic.twitter.com/CcsFrzNOWz

— StateOfSwimming.com (@StateOfSwimming) March 3, 2022