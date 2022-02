Σον Πεν – Ουκρανία: Τι δουλειά έχει ο σταρ στο Κίεβο, πλάι στον Ζελένσκι

Ο Σον Πεν βρίσκεται στην Ουκρανία πριν από τη ρωσική εισβολή. Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός συλλέγει στοιχεία και υλικό καθώς ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τα γεγονότα. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός που είναι γνωστός για την ανθρωπιστική του δράση βρέθηκε χθες στη συνέντευξη Τύπου της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο και παρακολούθησε από κοντά τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να μιλούν για την κρίση. Πιο συγκεκριμένα φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε ξένα μέσα απεικονίζουν τον Σον Πεν να παρακολουθεί τις ενημερώσεις της ουκρανικής κυβέρνησης από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με μεγάλη προσήλωση ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως είναι διατεθειμένος να μείνει στην εμπόλεμη ζώνη.

— New York Post (@nypost) February 24, 2022

Sean Penn in Ukraine filming documentary as Russia invades https://t.co/gzqRyhwdey pic.twitter.com/C9JXKcTtve

Μάλιστα για την παρουσία του Σον Πεν η ουκρανική προεδρία έβγαλε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Αμερικανός ηθοποιός και κινηματογραφιστής, ο νικητής Όσκαρ Σον Πεν έφτασε στην Ουκρανία. Ο σκηνοθέτης ήρθε στο Κίεβο για να καταγράψει όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και να πει στον κόσμο την αλήθεια για την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα μας. Ο Σον Πεν είναι μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Learn more about Sean Penn’s documentary about Russia’s invasion. https://t.co/k88WDgbtGw

— Variety (@Variety) February 24, 2022