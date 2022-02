Ντοκιμαντέρ Γλυκά Νερά: Συγκλονιστικό ρεπορτάζ για τη δολοφονία της Καρολάιν

Φως στη δολοφονία της Κάρολαϊν Κράουτς από τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, μια υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα και πήρε μεγάλες διαστάσεις και στην ιδιαίτερη πατρίδα της 20χρονης Κάρολαϊν, τη Βρετανία, ρίχνει νέο ντοκιμαντέρ. Το Channel 5 εξετάζει την ιστορία της Κάρολαϊν Κράουτς που βρέθηκε νεκρή τον περασμένο Μάιο έχοντας στο πλάι της το 11 μηνών κοριτσάκι της σε ένα σκηνικό σκηνοθετημένο, όπως αποδείχθηκε, από τον άνθρωπο που είχε ερωτευθεί και είχε κάνει οικογένεια μαζί του. Τίτλος του ντοκιμαντέρ Caroline: The Murder That Fooled the World – Καρολάιν: Η δολοφονία που κορόιδεψε όλο τον κόσμο.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος σύντομα θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου και η έναρξη της δίκης του θα ξαναθυμίσει μια από τις πλέον ειδεχθείς υποθέσεις γυναικοκτονίας παγκοσμίως. Η δίκη του ανθρώπου που επί 38 μέρες ξεγελούσε τους γονείς της δολοφονημένης Κάρολαϊν και μια ολόκληρη κοινωνία παριστάνοντας τον συντετριμμένο σύζυγο και πατέρα και παραπλανώντας την αστυνομία για το στυγερό έγκλημα που διέπραξε αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Απριλίου. Σε 90′ το βρετανικό ντοκιμαντέρ βάζει στο μικροσκόπιο την φαινομενικά ειδυλλιακή ζωή μιας νέας κοπέλας ως τον τραγικό θάνατό της στις 11 Μαϊου 2021 μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά.

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στο αντικείμενο – “κλειδί” των αστυνομικών ερευνών, που δεν ήταν άλλο από το ημερολόγιο της 20χρονης Κάρολαϊν, το οποίο έφερε στο φως πολλά στοιχεία για τη σχέση της με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και για όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της το μοιραίο εκείνο βράδυ.

Στη δίκη του πιλότου που πίστεψε ότι είχε κάνει το “τέλειο έγκλημα” όλη η κοινωνία αλλά κυρίως οι γονείς της Κάρολαϊν θα περιμένουν να ακούσουν γιατί το μοιραίο βράδυ του περασμένου Μαΐου μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά έπραξε το αδιανόητο: την δολοφόνησε, σκηνοθέτησε τις συνθήκες της δολοφονίας σκοτώνοντας και το σκυλάκι της Κάρολαϊν, μη διστάζοντας να τα πράξει όλα αυτά μπροστά στα μάτια της κόρης τους, της 11 μηνών Λυδίας, της οποίας την επιμέλεια έχει πια χάσει.