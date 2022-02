Σφαιρόπουλος Μακάμπι: Εκτός ομάδας ο Έλληνας προπονητής

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αποφάσισε την απομάκρυνση του Γιάννη Σφαιρόπουλου, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Sport5. Η σχέση των δύο πλευρών ολοκληρώνεται μετά από τρία χρόνια συνεργασίας, θα έχει άμεση ισχύ, ενώ στον πάγκο της ομάδας στο ματς με την Εϊλάτ δεν θα είναι ο Έλληνας προπονητής. Κάπως έτσι, μία σχέση που πέρασε από πολλά κύματα και την απίστευτη αποθέωση στο πρόσωπο του Έλληνα προπονητή, έφτασε στο τέλος της, με τον Σφαιρόπουλο να αναλαμβάνει τη Μακάμπι τον Νοέμβριο του 2018 και να κατακτά τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, και ένα Κύπελλο.

Το σενάριο του διαζυγίου είχε προκύψει λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα της Μακάμπι με την Χαποέλ και την ήττα της ομάδας του Σφαιρόπουλου, αλλά και των επεισοδίων που ακολούθησαν, με τους παίκτες και τον προπονητή να φυγαδεύονται από προσωπικό ασφαλείας! Τη θέση του προπονητή θα καλύψει προσωρινά ο υπεύθυνος σκάουτινγκ, Άβι Εβέν. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η συνάντηση της διοίκησης της Μακάμπι έχει τυπικό χαρακτήρα και θα επιβεβαιώσει το «διαζύγιο» των δύο πλευρών. Κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα από το Ισραήλ θα πρέπει να αρχίσει και την αναζήτηση για το διάδοχο του Σφαιρόπουλου, αφού η λύση του Εβέν είναι προσωρινή.

Ανεξέλεγκτη μοιάζει να είναι η κατάσταση στη Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά την ήττα από τη Χάποελ στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ισραήλ. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης στη «Menora Mivtachim Arena» οργανωμένοι οπαδοί της «ομάδας του λαού» ήρθαν στα χέρια με την ασφάλεια του γηπέδου. Μερικοί εξ αυτών, δε, επιχείρησαν να βρουν πρόσβαση στα αποδυτήρια για πιο… θερμές καταστάσεις με τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο, αλλά αυτό αποτράπηκε μετά την επέμβαση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον Τύπο του Ισραήλ, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος και οι παίκτες αποχώρησαν από το γήπεδο με συνοδεία! «Οι παίκτες έμειναν παγιδευμένοι στα αποδυτήρια μετά την ήττα, καθώς ένας αριθμός οπαδών προσπάθησε να εισβάλει σε αυτά, βρίζοντάς τους. Η ασφάλεια του γηπέδου ανέλαβε δράση, οι παίκτες φυγαδεύτηκαν από μια πίσω πόρτα, ενώ ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αποχώρησε με συνοδεία για να φτάσει ασφαλής στο αυτοκίνητό του», αναφέρει το SPORT5.

Maccabi Tel Aviv fans tried to break into the team's locker room after the loss in Israel Cup against Hapoel Tel Aviv 😳

Coach Ioannis Sfairopoulos was escorted by the security.

🎥 @sport5il pic.twitter.com/HFSanoggFP

— BasketNews.com (@BasketNews_com) February 15, 2022