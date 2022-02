Μάρλον Μπράντο Όσκαρ: Γιατί δεν αποδέχθηκε το αγαλματίδιο για τον «Νονό»

Το 1973 ο Μάρλον Μπράντο τιμήθηκε με το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την εμβληματική ερμηνεία του στην ταινία «Ο Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Σε μια από τις πιο ιστορικές και διαβόητες στιγμές στην ιστορία των Όσκαρ, ο Ρότζερ Μουρ ανακοίνωσε το όνομα του Μπράντο κατά την παρουσίαση του βραβείου και κανείς δεν σοκαρίστηκε. Η ερμηνεία του ήταν πρωτόγνωρη και λαμπερή, οπότε όλοι το περίμεναν.

Είχε κερδίσει, άλλωστε, και παλαιότερα το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «On the Waterfront» του 1954. Ο παράγοντας σοκ, ωστόσο, ήρθε αμέσως μετά όταν μια νεαρή ιθαγενής Αμερικανίδα εμφανίστηκε μπροστά στο βάθρο στη θέση του Μάρλον Μπράντο και άπλωσε το χέρι της σε μια ευγενική αλλά αρνητική χειρονομία όταν ο Μουρ της χάρισε το μικρό χρυσό άγαλμα, αρνούμενη να το δεχτεί για λογαριασμό του Μπράντο, αναφέρει το grunge.com.

Το πλήθος αντέδρασε

«Εκπροσωπώ τον Μάρλον Μπράντο απόψε και μου ζήτησε να σας πω σε μια πολύ μεγάλη ομιλία που δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη στιγμή, λόγω χρόνου… ότι δυστυχώς δεν μπορεί να δεχτεί αυτό το πολύ γενναιόδωρο βραβείο» δήλωσε πάνω στη σκηνή και ενώπιον του κοινού η Sacheen Ο Littlefeather. «Και οι λόγοι για αυτό είναι η αντιμετώπιση των Ινδιάνων της Αμερικής σήμερα από την κινηματογραφική βιομηχανία», σημειώνει η Vogue. Το γεγονός, ωστόσο, δεν έγινε δεκτό από το κοινό. Σε μια ωμή επίδειξη προφανούς αποδοκιμασίας, το πλήθος αντέδρασε με έναν επαίσχυντο καταιγισμό εκφωνημάτων για να εκφράσει την περιφρόνηση και την αποστροφή του. Παρόλα αυτά, η Littlefeather διατήρησε την ψυχραιμία της και ολοκλήρωσε τη δήλωσή της.

Παρά το γεγονός ότι ήταν κυρίως ολλανδικής, ιρλανδικής και αγγλικής καταγωγής, ο Μάρλον Μπράντο συμπαθούσε τους Ινδιάνους ιθαγενείς της Αμερικής εκείνη την εποχή και θεώρησε απαράδεκτες τις αναίσθητες απεικονίσεις τους σε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Μετά το ντεμπούτο της στη σκηνή στα Όσκαρ, η Littlefeather θα συνέχιζε να εκπροσωπεί κοινωνικά ζητήματα των ιθαγενών της Αμερικής σε όλη της τη ζωή. Στα 75 της πλέον, σύμφωνα με τον Guardian, παραμένει ενεργή στις προσπάθειές της μέχρι και σήμερα.

