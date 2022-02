Μπρουκ Σιλντς σήμερα: Φωτογραφίζεται τόπλες και το κοινό την αποθεώνει

Μία σέξι φωτογράφιση που θυμίζει τα πρώτα της βήματα στον χώρο του μόντελινγκ έκανε η Μπρουκ Σιλντς. Το μοντέλο και ηθοποιός που διατηρεί στα 55 της χρόνια ένα πολύ εντυπωσιακό κορμί πόζαρε στον φωτογραφικό φακό, φορώντας σέξι τζιν παντελόνια που αναδεικνύουν τη φιγούρα της. Στην πρώτη φωτογραφία όμως, που μοιράστηκε με το κοινό της στο Instagram, η Μπρουκ Σιλντς εμφανίστηκε τόπλες. Στη λεζάντα έγραψε ότι είναι πολύ ενθουσιασμένη που μοιράζεται τη συγκεκριμένη φωτογράφιση με τους διαδικτυακούς της φίλους και μάλλον, το ίδιο ισχύει και για εκείνους, αφού τα σχόλια που έχουν αφήσει κάτω από το εν λόγω στιγμιότυπο, είναι αποθεωτικά.

Brooke Shields and Christopher Atkins in The Blue Lagoon (1980) pic.twitter.com/UgLwzAocHt

— Gerard Campbell 📽🎬📺🎼🚂 (@ThisIsGCampbell) February 9, 2022