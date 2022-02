Adele pole dancing: Με το στόμα ανοιχτό το κοινό σε strip show

Η Adele δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει… σαγόνια να πέφτουν ακόμα και εκτός προγράμματος. Η τραγουδίστρια βρισκόταν σε strip show στο Λονδίνο όταν ξαφνικά της ήρθε να ανέβει στη σκηνή και να «δαμάσει» το pole. Αυτή τη φορά η Mirror έπιασε την Adele να ξεσαλώνει κανονικά στο νυχτερινό κλαμπ Heaven στο Λονδίνο. Η τραγουδίστρια βρισκόταν εκεί για να απολαύσει το διαγωνισμό Porn Idol, το οποίο μεταξύ άλλων…σπορ, περιλαμβάνει και strip pole dancing.

adele pole dancing at heaven who had this on their 2022 bingo card pic.twitter.com/bJsKbE0xiL

— maddi 🍄 (@lilredmaddi) February 11, 2022