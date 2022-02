Χρυσός κύβος στο Σέντραλ Παρκ: Μυστήριο με τα 24 καράτια που μετέφεραν αστυνομικοί

Τα βλέμματα των Νεοϋορκέζων μαγνήτισε το πρωί της Τετάρτης ένας χρυσός κύβος που εμφανίστηκε μυστηριωδώς στο Σέντραλ Παρκ. Βάρους 186 κιλών ο κύβος από ατόφιο χρυσάφι 24 καρατίων μεταφέρθηκε στο διάσημο πάρκο της Νέας Υόρκης συνοδεία αστυνομικών και φωτογράφων γύρω στις 05:00 το πρωί τοπική ώρα. Είναι δημιούργημα του 43χρονου Γερμανού καλλιτέχνη Νίκλας Καστέλο, που βάφτισε το έργο του Castello Cube. Ο χρυσός κύβος, εκτιμώμενης αξίας 11,7 εκατ. δολαρίων – αν υπολογίσει κανείς το βάρος του και την τρέχουσα τιμής της ουγγιάς ( 1.788 δολάρια) – κατασκευάστηκε σε χυτήριο στο Άαραου της Ελβετίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, χυτεύτηκε σε ειδικό χειροποίητο κλίβανο, καθώς το τεράστιο μέγεθος και ο όγκος του χρυσού που χρησιμοποιήθηκε απαιτούσε ακραίες θερμοκρασίες τήξης. Για να λιώσει όλος ο χρυσός, ο κλίβανος έπρεπε να φτάσει σε θερμοκρασία άνω των 1.093 βαθμών Κελσίου.

A pure gold cube worth $11.7M is sitting in Central Park with security https://t.co/Pv3IomvSlj pic.twitter.com/cI2j8lvL7q

— New York Post (@nypost) February 3, 2022