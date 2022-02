Κρυπτονομίσματα για αρχάριους: Καφετέρια δίνει συμβουλές, με… καφέ και κέικ

Ένα καφέ στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη έχει γίνει το νέο σπίτι εμπόρων κρυπτονομισμάτων, μιας και αντί για διακοσμητικά στα τραπέζια του καφέ, έχει οθόνες που δείχνουν τις πιο πρόσφατες κινήσεις της αγοράς των κρυπτονομισμάτων και δίνουν επενδυτικές συμβουλές. Πίσω από ένα ήρεμο χώρο με ανθισμένες κερασιές, οι πελάτες του HIP Coffee & Restaurant κοιτάζουν τους φορητούς υπολογιστές τους, πίνοντας νευρικά παγωμένο καφέ – μια νέα συνήθεια που ήρθε μαζί με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ψηφιακά νομίσματα στην Ταϊλάνδη και έχει ανησυχήσει τις ρυθμιστικές αρχές. «Είναι συναρπαστικό για μένα που βρίσκομαι εδώ γιατί συναντώ ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα», λέει ο Ντένταρονγκ Σατιανπου, ένας 35χρονος έμπορος κρυπτονομισμάτων.

«Εμείς (οι έμποροι) πρέπει να ανταλλάσσουμε πληροφορίες γιατί στον κόσμο των συναλλαγών ερχόμαστε σε επαφή με εκατομμύρια ανθρώπους». Τα κρυπτονομίσματα κερδίζουν έδαφος στην Ταϊλάνδη, με έως και 251 δισεκατομμύρια μπατ (7,62 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία να έχουν διακινηθεί τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ταϊλάνδη δήλωσε ότι θα αρχίσει να επιτρέπει τη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε πληρωμές, προειδοποιώντας για πιθανούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και το συνολικό οικονομικό σύστημα.

Από τότε, σύμφωνα με το προσωπικό, οι πελάτες της έχουν διπλασιαστεί. Ο διευθυντής λέει ότι το καφέ παρέχει εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες για τους ανθρώπους στη γύρω επαρχίες. Εκτός από τις δωρεάν επενδυτικές συμβουλές, σχεδιάζει να ξεκινήσει το δικό της νόμισμα κρυπτονομισμάτων. Οι πελάτες του λένε ότι οι συναλλαγές στο καφέ τους προσφέρουν τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας σε μια ευμετάβλητη αγορά. «Το να έχουμε τόσες πολλές οθόνες βοηθάει πολύ. Βλέπουμε αμέσως και αναλύουμε τους παράγοντες ρίσκου και αν πρέπει να αγοράσουμε», δήλωσε ο 23χρονος έμπορος Άπακον Πούτνοκ.

HIP Cafe in Thailand serves crypto advice with coffee and cake.

Earlier this month, Thailand said it would start to regulate the use of digital assets as payments, warning of potential risks to financial stability and the overall economic system.#Bitcoin #CryptoNews #Ethereum pic.twitter.com/l9BFpH3A9s

— Crypto Tinkz 📊 (@CryptoTinkz) January 31, 2022