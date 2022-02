Ριάνα πατέρας: Ενθουσιασμένος ο πατέρας της, οι πρώτες δηλώσεις

Η Ριάνα περιμένει το πρώτο της παιδί με τον ASAP Rocky κι ο πατέρας της είναι πιο ενθουσιασμένος κι από την ίδια. Η δημοφιλής τραγουδίστρια αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της μόλις χθες, με μερικά στιγμιότυπα, στα οποία αποκαλύπτει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και έχει γίνει ήδη νο1 είδηση παγκοσμίως. Ο πατέρας της, που ζει στα Μπαρμπέιντος, προχώρησε σε δηλώσεις στην Page Six και εξέφρασε και δημόσια την ευτυχία του για την κόρη του. «Είμαι εκστασιασμένος, όχι απλά χαρούμενος. Μόλις το έμαθα, πήδηξα στον αέρα από τη χαρά μου», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως η διάσημη τραγουδίστρια θα γίνει πολύ καλή μητέρα, καθώς ανέκαθεν ήθελε να δημιουργήσει οικογένεια. «Η Ριάνα ήθελε πάντοτε παιδιά, τα λατρεύει. Ακόμα κι όταν ήταν μικρή, πάντα φρόντιζε τα μικρότερα ξαδέρφια της, τα ανίψια της, είναι πολύ καλή στο να δίνει αγάπη και φροντίδα», δήλωσε. Ο ίδιος έχει γνωρίσει φυσικά, τον σύντροφο της κόρης του, αφού τον είχαν επισκεφτεί μαζί τον Δεκέμβριο του 2020 και εγκρίνει την επιλογή της. Όπως είχε πει και στο παρελθόν, θεωρεί ότι είναι ένας πολύ κουλ τύπος, ιδιαίτερα συμπαθητικός και με αρχές.

Rihanna's father Ronald Fenty is 'ecstatic' after her pregnancy news https://t.co/GaWW3cXEDI

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 1, 2022