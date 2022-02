Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: “Αυτή τη φορά δε θα μας το χαλάσει κανείς”

Ο έρωτας της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ έχει παραμείνει δυνατός και παρά τα χρόνια που έζησαν χωριστά, η Λατίνα τραγουδίστρια νιώθει σαν να μην έλειψε στιγμή από δίπλα της. Η σταρ μίλησε στο περιοδικό People και φυσικά, δεν δίστασε να αναφερθεί στον σύντροφό της και την επανασύνδεσή τους, που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τον Τύπο. «Νιώθω τυχερή που είμαι ξανά μαζί του. Όχι μόνο τυχερή, αλλα κι ευτυχισμένη, περήφανη. Έπρεπε να δώσουμε μία ακόμα ευκαιρία σε αυτή τη σχέση», είπε χαρακτηριστικά η Τζένιφερ Λόπεζ.

Στην πορεία της συζήτησης μάλιστα, παραδέχτηκε πως ο χωρισμός τους στο παρελθόν, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έχει κάνει. «Ήμασταν κι οι δύο μικροί και μάλλον, φοβηθήκαμε τη δημοσιότητα που έσκασε τόσο απότομα. Τώρα είμαστε κι οι δύο τόσο χαρούμενοι που ξέρουμε ότι αυτό που ζούμε είναι πιο δυνατό από όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα αφήσουμε να μας το χαλάσουν ξανά. Είμαστε μεγαλύτεροι, εξυπνότεροι, πιο έμπειροι. Είμαστε σε διαφορετικά σημεία στις ζωές μας, έχουμε παιδιά, προσέχουμε περισσότερο. Θα το προστατεύσουμε αυτό που έχουμε με κάθε τρόπο, δεν θα χαλάσει έτσι μία τόσο όμορφη περίοδος της ζωής μας», δήλωσε με αποφασιστικότητα η τραγουδίστρια.

“I feel so lucky and happy and proud to be with Ben Affleck. It's a beautiful love story that we got a second chance." – Jennifer Lopez

