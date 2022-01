Viral: Το αμάξι της βυθιζόταν κι εκείνη τράβαγε selfie

Απίστευτο κι όμως αληθινό: ανεβασμένη στο καπό του αυτοκινήτου της που βυθιζόταν στα παγωμένα νερά ενός ποταμού στον Καναδά μια νεαρή γυναίκα πόζαρε για selfies την ώρα που άλλοι έσπευδαν για να τη σώσουν! Η νεαρή γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, κινείτο με ταχύτητα πάνω στον ποταμό Ριντό στο προάστιο Μάνοτικ της Οττάβα στον Καναδά, που είχε μετατραπεί σε παγοδρόμιο την περασμένη Κυριακή. Λίγο αργότερα το όχημα σταμάτησε κι άρχισε να βυθίζεται, όταν περίοικοι είδαν έκπληκτοι τη γυναίκα να στέκεται πάνω στο κίτρινο σεντάν, ενώ αυτό χανόταν κάτω από τους θρυμματισμένους πάγους του ποταμού Ριντό και σαν να μη συμβαίνει τίποτε, να βγάζει το κινητό της και να τραβά selfie.

Listener video of a water rescue on the Rideau River in Manotick #ottnews #TheMorningRush @billcarrolltalk pic.twitter.com/81CdtxFSYX

— 580 CFRA (@CFRAOttawa) January 17, 2022