Στέφανος Τσιτσιπάς: Σε σειρά τενιστικών ντοκιμαντέρ

Ένας από τους παίκτες που έχει «κλείσει» το Netflix για τη σειρά τενιστικών ντοκιμαντέρ του είναι και ο δικός μας Στέφανος Τσιτσιπάς. Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου εν όψει του Australian Open: «Ήμουν ο πρώτος που το έμαθα, πριν από όλους εσάς. Νιώθω προνομιούχος που θα είμαι σε αυτό, παρακολούθησε την προηγούμενη σειρά τους, το Drive to Survive (για τη Formula 1) και έγινα αμέσως μεγάλος φαν. Είμαι πολύ χαρούμενος που το φέρνουν αυτό στο τένις και κάνουν κάτι παρόμοιο». Ερωτώμενος αν είχε κανέναν ενδοιασμό πριν υπογράψει, απάντησε: «Γιατί να υπάρχουν αμφιβολίες; Είναι ένα από τα καλύτερα σόου. Οι άνθρωποι ξέρουν τι κάνουν».

Ο Στέφανος παρακολούθησε τον τελευταίο φετινό αγώνα της Formula 1 και, μάλιστα, μπορεί να είναι εμφανιστεί και στο σχετικό επεισόδιο του ντοκιμαντέρ. «Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω στον Μαξ (Φερστάπεν) γιατί είχε πολλή δουλειά μετά τη νίκη επί του Χάμιλτον. Όλοι ήθελαν την προσοχή του και δεν ήθελα να διακόψω. Νιώθω τυχερός γιατί μπορεί να είμαι στο Drive to Survive. Στο τελευταίο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν, έχω ξεχάσει πόσες είναι οι σεζόν, στον τελευταίο αγώνα του 2021, μπορεί να είμαι μέσα». Ήδη έχουν ξεκινήσει τα (backstage) γυρίσματα στο Australian Open, ενώ το ίδιο θα γίνει και στα υπόλοιπα φετινά Grand Slams και σε άλλες διοργανώσεις των δύο tour. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει συνεργασία και με τη Μαρία Σάκκαρη.

The first confirmation for the upcoming @netflix tennis docuseries 😃@steftsitsipas • #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/VEOZm2XBzB

