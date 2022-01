Σαν σήμερα 10 Ιανουαρίου: Όταν “έφυγε” ο μοναδικός Ντέιβιντ Μπάουι

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης πέθανε, έπειτα από μια θαρραλέα μάχη 18 μηνών με τον καρκίνο. Γεννημένος στις 8 Ιανουαρίου του 1947 στο Μπρίξτον του Λονδίνου, ο Ντέιβιντ Μπάουι ξεκίνησε τα πρώτα του μουσικά βήματα στην ηλικία των δεκατριών μαθαίνοντας σαξόφωνο. Έγινε αρχικά γνωστός το 1969, όταν το τραγούδι του Space Oddity έφτασε στο Βρετανικό Τοπ 5. Εμφανίστηκε εκ νέου το 1972 με το τραγούδι Starman και το ανδρόγυνο alter ego Ziggy Stardust. Στη συνέχεια άλλαξε ξανά το μουσικό στυλ και το 1975 έγινε διάσημος στην Αμερική με το τραγούδι του «Fame» που έφτασε στο νούμερο 1. Το 1983 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Let’s dance», το οποίο περιλαμβάνει πολλά επιτυχημένα τραγούδια.

In honour of what would have been David Bowie’s 75th, @SpotifyUK have curated a playlist with new Spotify storylines and 75 new Spotify canvasses for each track, displaying various bits of Bowie footage and more: https://t.co/GrYLbapTKU @spotify #Spotify #BowieSpotify #Bowie75 pic.twitter.com/K02EBHSO7f

— David Bowie Official (@DavidBowieReal) January 7, 2022