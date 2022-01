Γιούργκεν Κλοπ – κορονοϊός: «Ευχαριστώ τον Θεό για τον εμβολιασμό»

Η Λίβερπουλ ταλαιπωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον κορονοϊό και μάλιστα αναγκάστηκε να αναστείλλει προσωρινά την λειτουργία του AXA Training Center, του προπονητικού της κέντρου, εξ’ αιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων στις τάξεις της ομάδας τις τελευταίες μέρες.

Με αυτόν τον τρόπο οι «κόκκινοι» θέλησαν να βάλουν φρένο στην διασπορά του κορονοϊού εντός του αγωνιστικού τους τμήματος, η οποία είχε χτυπήσει και τον Γιούργκεν Κλοπ.

Ωστόσο τα νέα πλέον για τους «Reds» είναι και πάλι ευχάριστα καθώς όχι μόνο συνεχίζονται ξανά οι προπονήσεις αλλά και ο Γερμανός τεχνικός ξεπέρασε τον ιό και βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της ομάδας για τον αγώνα με την Σριούσμπερι για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας. Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, ο 54χρονος προπονητής της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ αναφέρθηκε στην περιπέτειά του με τον κορονοϊό αλλά και στο πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός, μιας και όπως τόνισε τον βοήθησε να περάσει ήπια τον ιό.

Klopp has opened up on his COVID experience:

“I thank God for the vaccination, because I did feel unwell during this but fortunately only mild illness really, and I’m certain that’s because I’ve been privileged to have my jabs, including the booster.” [LFC] #GetBoosted

— The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) January 9, 2022