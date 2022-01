Νόβακ Τζόκοβιτς: Παλιοζωή στην Αυστραλία

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξακολουθεί να παραμένει κλεισμένος σε ξενοδοχείο για μετανάστες, περιμένοντας την εξέταση της έφεσης για την ακύρωση της βίζας του, με την απέλαση να θεωρείται πιθανή. Μετά τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Σερβίας, Αλεκσάνταρ Βούτσιτς και της υπουργού Εσωτερικών της Αυστραλίας, Κάρεν Άντριους, σχετικά με την διαμονή του, ήρθαν στο φως πληροφορίες που έκαναν λόγο για άθλιες συνθήκες και μουχλιασμένα τρόφιμα.

Ο Σέρβος τενίστας δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο αυτήν την κατάσταση και, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, έκανε αίτημα να του παραχωρηθεί προσωπικός σεφ. Όλα αυτά την ώρα που οι δικηγόροι του ισχυρίζονται πως νόσησε από κοροναϊό τον Δεκέμβριο και υπάρχει έγγραφο που καθιστά νομότυπη την έλευσή του στη χώρα.

#Novak #Djokovic’s ‘requests for access to personal chef rejected’ as pictures of hotel food emerge. Looking at this, it’s not even fit for pigs. Why are those detained in these so-called hotels getting such poor service. They have consumer rights? It’s disgusting. #Australia pic.twitter.com/2L3nlMjNdb

— Buyers Report (@BuyersReport) January 8, 2022