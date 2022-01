Σοκ με πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού

Ο άλλοτε αμυντικός του Παναθηναϊκού, Ουσμάν Κουλιμπαλί κατέρρευσε κατά τη διάρκεια επίσημου αγώνα της ομάδας του στο Κατάρ. Οι γιατροί χρειάστηκε να προχωρήσουν σε ανάνηψη για να τον επαναφέρουν και λίγο αργότερα το ασθενοφόρο τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. οι πρώτες πληροφορίες από το Κατάρ αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής είναι καλά, ανέκτησε τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο και ξεπέρασε τον κίνδυνο.

Ο Ουσμάν Κουλιμπαλί κατέρρευσε κατά τη διάρκεια επίσημου αγώνα της ομάδας του, Αλ-Ουακρά. Το συμβάν καταγράφηκε και από τη ζωντανή ροή της μετάδοσης, ο Κουλιμπαλί απεικονίστηκε πεσμένος στο χορτάρι να έχει σπασμούς, σε ένα τρομακτικό επεισόδιο που αρχικά προκάλεσε ανησυχίες ακόμα και για τη ζωή του.

Οι ανησυχίες ήταν βάσιμες, καθώς όπως επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος Τύπου της ομάδας, η καρδιά του Κουλιμπαλί σταμάτησε να χτυπά για λίγα δευτερόλεπτα. Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των γιατρών για τις πρώτες βοήθειες και την ανάνηψη που επιχείρησαν, ο αμυντικός από το Μάλι συνήλθε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζει την αποθεραπεία του σε σταθερή κατάσταση.

«Η υγεία του Κουλιμπαλί είναι πιο σημαντική από τους τρεις βαθμούς και ο παίκτης άρχισε να αναπνέει. Θα πάμε στο νοσοκομείο για να τον δούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του Κατάρ ο υπεύθυνος Τύπου.

Al-Wakrah Media officer Mohamed Al-Sulaiti has confirmed on AlKass Channel that Ousmane Coulibaly's heart had stopped before he was resuscitated by medics. https://t.co/tpNkl6FxD2

— Football Qatar (@FootballQatar) January 8, 2022