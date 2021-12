Κιμ Γιονγκ Ουν κιλά: Πολύ αδυνατισμένος ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας

Εμφανώς αδυνατισμένος εμφανίστηκε σε φωτογραφίες αυτής της εβδομάδας που έδωσε στη δημοσιότητα το κρατικό πρακτορείο ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο Κιμ προήδρευσε της ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, κατά τη διάρκεια της οποίας συνηθίζεται να κάνει σημαντικές ανακοινώσεις για τη νέα χρονιά. Ο 37χρονος ηγέτης, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, χάνει διαρκώς κιλά τους τελευταίους μήνες, πυροδοτώντας σενάρια για την κατάσταση της υγείας του.

Ωστόσο, αρχές τής χώρας διαμηνύουν πως ο Κιμ είναι υγιής και απλώς τρώει λιγότερο «για το καλό της χώρας του» που βρίσκεται εν μέσω σοβαρής επισιτιστικής κρίσης. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ενώ ο Κιμ συμπληρώνει δέκα χρόνια στην εξουσία της Βόρειας Κορέας, μετά το θάνατο του πατέρα του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, το 2011.

Kim Jong Un makes appearance — with a new look, looks like a massive weight loss. pic.twitter.com/9yWWEa5yO0

— ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) December 29, 2021