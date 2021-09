Κιμ Γιονγκ Ουν – αδύνατος: Παρουσιάστρια του Fox News αποθέωσε το κορμί του δικτάτορα

Ο δικτάτορας της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε σε μια στρατιωτική παρέλαση αυτή την εβδομάδα αρκετά πιο αδυνατισμένος και μία παρουσιάστρια του Fox News δηλώνει ενθουσιασμένη με την μεταμόρφωση του. «Είναι σε φόρμα, είναι διασκεδαστικός και είναι φασίστας!» Η Rachel Campos-Duffy αναφώνησε στο “Primetime”, μιμούμενη σχόλιο που θα μπορούσε άνετα να ακουστεί σε μια επίδειξη μόδας. «Ρίξτε μια ματιά στον Κιμ Γιονγκ Ουν που επιδεικνύει το νέο μαύρισμα του και τη λεπτή του σιλουέτα στην στρατιωτική παρέλαση της Βόρειας Κορέας».

Στην συνέχεια έδειξε εικόνες του δικτάτορα και αστειευόμενη είπε “μετά από αυτή τη φωτογραφία, πολλοί μπορεί να αρχίσουν να τον αποκαλούν Slim Jong Un”. (σ.σ Λεπτό Γιονγκ Ουν) Ο καλεσμένος κωμικός Jimmy Failla, από την πλευρά του είπε πως δεν πείθεται και πως δεν είναι ο αληθινός Κιμ Γιονγκ Ουν αλλά σωσίας του. Ομως η Campos-Duffy απάντησε… “Σόρι, αλλά μοιάζει πιο ωραίος από τον δικό μας Πρόεδρο”.

Στην ίδια εκπομπή, συχνά αποκαλούν τον Μπάιντεν αυταρχικό…

To Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πάντως, αναφέρει ότι η Βόρεια Κορέα είναι «μεταξύ των πιο καταπιεστικών χωρών στον κόσμο», σημειώνοντας: Μια Επιτροπή Ερευνών του ΟΗΕ του 2014 διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση διέπραξε παραβιάσεις που ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της εξόντωσης, του φόνου, της υποδούλωσης, των βασανιστηρίων, του βιασμού και των αναγκαστικών αμβλώσεων. Η Βόρεια Κορέα λειτουργεί μυστικά στρατόπεδα φυλακών όπου οι κυβερνητικοί αντίπαλοι αντιμετωπίζουν βασανιστήρια, καταναγκαστική εργασία και πείνα.

Οι χρήστες του Twitter τα έχωσαν στα σχόλια τους τόσο στην παρουσιάστρια όσο και στο Fox News

“Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να αποκαλέσεις hot τον Κιμ Γιονγκ Ουν”, έγραψε μία νεαρή.

«Ξεχάστε τα γκούλαγκ, τις απειλές να αποτεφρώσουν τις αμερικανικές πόλεις με πυρηνικά όπλα, τις λιμοκτονούσες μάζες, τις απειλές να χρησιμοποιήσει αντιαεροπορικά πυροβόλα για να ακρωτηριάσει όποιον του αντιτίθεται … ξεχάστε τα όλα, μοιάζει όμορφος»

“Oι Ρεπουμπλικανοί λατρεύουν τους δικτάτορες”

“Το Fox News δεν είναι απλά δίκτυο προπαγάνδας αλλά αντιαμερικανικό”

“Το Fox News εξυμνεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον τυραννικό δικτάτορα μιας χώρας χωρίς ελευθερίες…. όμως δείχνει όμορφος”

“Λοιπόν, το ελπίζω (σ.σ να δείχνει πιο ωραίος) είναι 37 ετών. Ομως αν ήμουν συντηρητικός τότε θα έσκουζα αν σου αρέσει τόσο πολύ η Βόρεια Κορέα γιατί δεν πας να μείνεις εκεί Ρέιτσελ”

“Αξίζει να σημειωθεί πως η Ρέιτσελ είναι φουλ συντηρητικών πεποιθήσεων όπως και ο άντρας της. Ομως δε διστάζει να γλείψει τον χειρότερο δικτάτορα στον κόσμο. Να που κατάντισε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο Ρίγκαν θα γινόταν Δημοκρατικός αν ζούσε”.

