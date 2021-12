Matrix 4 – Κιάνου Ριβς: Καλεσμένος στην εκπομπή της Ντρου Μπάριμορ ο 57χρονος

Η πρεμιέρα του Matrix 4 πλησιάζει και οι θαυμαστές του «Neo» αναμένουν με ανυπομονησία το συναρπαστικό franchise επιστημονικής φαντασίας, με τον Κιάνου Ριβς να είναι το πρόσωπο των ημερών. Ο 57χρονος Καναδός ηθοποιός βρέθηκε την Τρίτη καλεσμένος στην εκπομπή της Ντρου Μπάριμορ, με την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία Babes in Toyland το 1986, να αποκαλύπτει μια έκπληξη που της είχε κάνει στο πάρτι των 16ων γενεθλίων της.

«Ήμουν στο κλαμπ, και ήταν τα 16α γενέθλιά μου, και ήρθες – αυτή είναι η ανάμνηση», συνέχισε, «μπήκες μέσα, έπιασες το χέρι μου, με έβγαλες έξω, με έβαλες στη μοτοσυκλέτα σου και με πήγες την καλύτερη βόλτα της ζωής μου. Ένιωθα τόσο ελεύθερη, ήμουν ένας τόσο ελεύθερος άνθρωπος. Και ήταν ακριβώς εκείνη η στιγμή που αγάπησα την ζωή και ήμουν τόσο ευτυχισμένη, που κράτησα αυτή την γλυκιά ανάμνηση μέχρι σήμερα, γιατί όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το να νιώσουμε ξανά έτσι», είπε η Ντρου, με τον Κιάνου να δείχνει πως δεν θυμάται το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Σε ποιο κλαμπ ήμασταν;» ρώτησε ο Κιάνου, με την Μπάριμορ να δείχνει πως δεν έχει ξεχάσει τίποτα από εκείνη την ημέρα: «Πιστεύω ότι ήταν στην Τρίτη Οδό στο Λος Άντζελες, μετά νομίζω ότι σίγουρα κατεβήκαμε την τρίτη οδό, οδηγήσαμε για λίγο, πήγαμε πίσω και επέστρεψα στο κλαμπ, αλλά δεν θυμάμαι αν εσύ μπήκες μέσα».

«Στο τέλος της ημέρας το μόνο που έχει σημασία είναι η αγάπη, έτσι δεν είναι;», ρώτησε η Ντρου Μπάριμορ, για να λάβει την αποστομωτική απάντηση του Κιάνου Ριβς πως «Εάν δεν είναι έτσι, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο προσωπικά αλλά και ως κοινωνία. Εάν αγαπάς, τότε πρέπει να παλεύεις για την αγάπη σου. Γιατί διαφορετικά, τι είδους αγάπη είναι αυτή; Οι άνθρωποι θεωρούμε τόσο φυσιολογικό να παλεύουμε για την ζωή μας, για το τι είναι αληθινό και τι όχι, να μαχόμαστε απέναντι σε όπλα, αλλά όχι για την αγάπη. Νομίζω πως όλοι μας μπορούμε να ταυτιστούμε με αυτό».

