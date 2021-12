Κρις Νοθ καταγγελίες: Ηχηρό μήνυμα από τις πρωταγωνίστριες του «Sex and the City»

Θέση για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με πρωταγωνιστή τον συνάδελφο και συνεργάτη τους στο «Sex and The City» και στο «And Just Like That», Κρις Νοθ παίρνουν οι ηθοποιοί Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις. Οι τρεις πρωταγωνίστριες με χθεσινή τους ανακοίνωση στα social media στηρίζουν τις γυναίκες που κατηγορούν τον «Mr. Big» για παρενόχληση και κακοποίηση από τρεις γυναίκες. Η Κάρι, η Μιράντα και η Σάρλοτ δηλώνουν λυπημένες για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. «Στηρίζουμε τις γυναίκες που μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο και τις συγχαίρουμε για αυτό», έγραψαν χαρακτηριστικά στη δήλωσή τους. Από την πλευρά του ο Κρις Νοθ αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η σύζυγός του και οι δυο τους γιοι είναι σε κατάσταση σοκ από τις εξελίξεις.

O Κρις Νοθ απολύθηκε από το «The Equalizer»

Ο Κρις Νοθ απολύθηκε από την αστυνομική δραματική σειρά του CBS «The Equalizer» μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση. Ο 67χρονος Αμερικανός ηθοποιός ο οποίος υποδύθηκε τον Γουίλιαμ Μπίσοπ με συμπρωταγωνίστρια την Κουίν Λατίφα δεν θα εμφανιστεί σε κανένα από τα επτά νέα επεισόδια της δεύτερης σεζόν της σειράς. Παράλληλα, ακυρώθηκε και η συμφωνία του με την εταιρεία πώλησης ποτών Entertainment Arts Research, η οποία θα του έδινε 12 εκατομμύρια δολάρια για να εμπορεύεται την τεκίλα του, Ambhar. Ο Mr. Big του «Sex and the City» αποσύρθηκε επίσης από το πρακτορείο του, A3 Artists, ενώ αφαιρέθηκε και η διαφήμισή του που γύρισε για την Peloton, μετά τον σάλο που ξέσπασε από τις καταγγελίες τριών γυναικών πως τους επιτέθηκε.

Τρεις γυναίκες τον κατηγορούν για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση

Σύμφωνα με την τελευταία καταγγελία από την 30χρονη κοπέλα, εργαζόμενη σε εταιρεία τεχνολογίας που φέρει το ψευδώνυμο «Άβα», καθώς δεν επιθυμεί να αποκαλύψει τα πραγματικά της στοιχεία, ο Κρις Νοθ την στρίμωξε στο γραφείο ενός εστιατορίου, το οποίο βρισκόταν στο κέντρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, το 2010. Το φερόμενο θύμα χαρακτηρίζει τον ηθοποιό «ατημέλητο», «σκληρό» και «δυνατό». Μάλιστα το θύμα ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός την έκανε να αιμορραγήσει και την άφησε να χρειάζεται νοσηλεία. Δούλευε ως σερβιτόρα τότε ενός εστιατορίου στο Midtown το 2010 και ήταν 18 ετών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο 67χρονος Αμερικανός σταρ κατηγορήθηκε για βιασμό από δύο γυναίκες, οι οποίες και οι δύο μοιράστηκαν λεπτομέρειες για τις υποτιθέμενες επιθέσεις τους, με τη μία να υποστηρίζει ότι όταν ήταν 22 ετών ο 49χρόνος τότε Νοθ της επιτέθηκε και την άφησε να χρειάζεται ράμματα. Οι δύο γυναίκες ισχυρίζονται επίσης ότι οι επιθέσεις έγιναν σε ένα από τα σπίτια του Νοθ -η πρώτη στο διαμέρισμά του στο Λος Άντζελες και η δεύτερη στο ακίνητό του στη Νέα Υόρκη.