Σάρα Τζέσικα Πάρκερ – Sex and the City: Η απίστευτη απάντηση στα σχόλια για την ηλικία της

Μπορεί να είναι είδωλο για όλες τις γυναίκες, όμως η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν γλίτωσε από τα επικριτικά σχόλια. Αν και θα περίμενε κανείς μόνο ενθουσιασμό να προκαλέσει η ανακοίνωση μιας ακόμα σεζόν του Sex and the City, υπάρχει και το… δηλητήριο. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ή Κάρι Μπράτσο -όπως την ξέρουν οι θαυμαστές της σειράς- αποκάλυψε στην Vogue πως στην πραγματικότητα, τα περισσότερα σχόλια που έχει δεχτεί είναι αρνητικά, αφορούν στην εμφάνισή της και τα περισσότερα μάλιστα, προέρχονται από γυναίκες.

Όπως εξήγησε η ηθοποιός, δεν περίμενε ποτέ ότι θα δεχόταν τόσα σχόλια για την εμφάνισή της ή το πώς γερνάει. «Δέχομαι συνεχώς τόσα πολλά μισογυνιστικα σχόλια, που σίγουρα δεν θα λέγονταν ποτέ για έναν άνδρα. Όλοι ασχολούνται με τις γκρίζες τρίχες στα μαλλιά μου», αναφέρει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ενώ στην συνέχεια προχώρησε σε μία σύγκριση της ίδιας με τον Άντι Κόεν.

«Κάθομαι δίπλα στον Άντι Κόεν, του οποίου το κεφάλι είναι εντελώς γκρίζο και είναι εκπληκτικός. Γιατί για εκείνον όλο αυτό είναι εντάξει; Δεν ξέρω τι να πω για τους ανθρώπους πλέον», δήλωσε. Αν και μέχρι στιγμής, αγνοούσε εντελώς τα σχόλια που άκουγε για την ηλικία της, αυτή την φορά η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ξέσπασε, καθώς η «ψυχολογική βία» που της ασκείται είναι πιο έντονη από ποτέ.

«Φαίνεται λες και οι άνθρωποι δεν θέλουν να νιώθουμε καλά με αυτό που είμαστε και σχεδόν το χαίρονται, όταν πληγωνόμαστε για αυτό που έχουμε γίνει. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα, είτε αποφασίσεις να μεγαλώσεις φυσιολογικά και να μην δείχνεις τέλειος, είτε αποφασίσεις να κάνεις κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Ξέρω πολύ καλά πώς μοιάζω, δεν έχω επιλογή. Τι να κάνω δηλαδή για αυτό; Να σταματήσω να μεγαλώνω ή να εξαφανιστώ;», εξήγησε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ενοχλημένη από την κριτική.

