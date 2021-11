Μπρίτανι Μερφι – αιτία θανάτου: Ένα άλυτο μυστήριο

Σχεδόν δώδεκα χρόνια έχουν περάσει από τη μέρα που η 32χρόνη Μπριτανι Μέρφι βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της. Ήταν 29 Δεκεμβρίου του 2009, όταν η μητέρα της βρήκε την ηθοποιό γυμνή κι αναίσθητη στην μπανιέρα της. Αφού της έδωσε τις πρώτες βοήθειες, κάλεσε ασθενοφόρο και η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. «Μαμά, δεν νιώθω καλά, νομίζω ότι πεθαίνω. Σ’ αγαπώ πολύ», φέρεται να είπε λίγο πριν πεθάνει. Άρχισαν τότε να κυκλοφορούν διάφορες φήμες σύμφωνα με τις οποίες ο θάνατός της οφειλόταν σε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Οι τοξικολογικές όμως επιβεβαίωσαν πως η Μέρφι ήταν καθαρή.

Αν και το προηγούμενο διάστημα είχε χάσει αρκετά κιλά και πολλοί έλεγαν πως πάσχει από ανορεξία και ότι ήταν εθισμένη στην κοκαΐνη, η αλήθεια είναι διαφορετική. Η πρωταγωνίστρια έπαιρνε όντως συνταγογραφούμενα αντιβιοτικά, πλην απολύτως νόμιμα, αντιφλεγμονώδη, σιρόπι για το βήχα, σπρέι για τη μύτη, χάπια για τους πόνους της περιόδου και για τις ημικρανίες, ενώ εξαιτίας της έλλειψης σιδήρου είχε πεσμένο ανοσοποιητικό σύστημα, γεγονός που την έκανε ευάλωτη σε ιώσεις και μολύνσεις.

Η αιτία θανάτου

Η αιτία του θανάτου της σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα τελικά ήταν «πνευμονία σε συνδυασμό με αναιμία και λήψη πολλαπλών φαρμάκων». Ο ιατροδικαστής Εντ Γουίντερ που ανέλαβε την υπόθεσή της είχε τότε δηλώσει πως αν η Μέρφι είχε ζητήσει νωρίτερα ιατρική βοήθεια, ο θάνατός της θα είχε αποφευχθεί. Όμως τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, ο σεναριογράφος Σάιμον Μόντζακ, ο οποίος πέθανε μόλις πέντε μήνες αργότερα σε ηλικία σαράντα ετών από παρόμοια αίτια, απέφευγαν συστηματικά τους γιατρούς.

Ο μυστηριώδης θάνατός της πάντως πυροδότησε μια σειρά θεωριών συνωμοσίας, τα οποία ήλθαν ξανά στην επικαιρότητα μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ του HBO Max με τίτλο «What Happened, Brittany Murphy?» το οποίο έκανε πρόσφατα πρεμιέρα, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τις τελευταίες μέρες της δημοφιλούς ηθοποιού, αλλά και τη σχέση της με τον σύζυγό της.

Όπως αναφέρει σε σχετικό άρθρο του το περιοδικό People, το ντοκιμαντέρ προσπαθεί να σκιαγραφήσει το πορτρέτο της Μέρφι, η οποία γνώρισε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του ’90 και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τους ρόλους της στο «Clueless», «8 Mile» και «Sin city». Μάλιστα, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, θα περιλαμβάνονται αρχειακά πλάνα της ίδιας, αλλά και συνεντεύξεις από άτομα που ήταν κοντά της. «Το ντοκιμαντέρ ξεπερνά τον θόρυβο των ταμπλόιντ με μια αποστασιοποιημένη αφήγηση μιας συγκλονιστικής ιστορίας», σημείωσε η Τζένιφερ Ο’ Κόνελ του HBO Max.

Με την υπογραφή της Σύνθια Χιλ

Το ντοκιμαντέρ αποτελείται από δύο μέρη και τη σκηνοθεσία του υπογράφει η υποψήφια για Emmy Σύνθια Χιλ. «Συμφώνησα να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί πιστεύω ότι είναι ντροπή που η πολλά υποσχόμενη ζωή και καριέρα της Mπρίτανι Mέρφι να επισκιάζονται από τις συνθήκες του θανάτου της» δήλωσε σχετικά η δημιουργός. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να γιορτάσουμε το ταλέντο της, καθώς αγωνιζόμαστε να εξηγήσουμε τις τραγικές συνθήκες τόσο του δικού της θανάτου, όσο και του συζύγου της».

Σχετικά με τις θεωρίες γύρω από τον θάνατό της, στην αρχή ύποπτος ήταν ο σύζυγός της, ο οποίος λέγεται πως υπήρξε αρκετά καταπιεστικός και χειριστικός μαζί της. Μετά όμως και από τον δικό του θάνατο, άρχισαν να ακούγονται διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι έλεγαν πως το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, το οποίο η Μέρφι θεωρούσε γρουσούζικο μιας και ανήκε στο παρελθόν στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς, είχε τοξική μούχλα που τους προκάλεσε δηλητηρίαση. Ωστόσο, οι μελέτες που έγιναν στο οίκημα δεν επιβεβαίωσαν αυτήν την άποψη.

Στη συνέχεια, ο πατέρας της Μέρφι, Άντζελο Μπερτολότι, κατηγόρησε ευθέως την πρώην σύντροφό του και μητέρα της ηθοποιού, υποστηρίζοντας ότι εκείνη δηλητηρίασε με αρσενικό το ζευγάρι. Βάσισε δε την άποψή του στο γεγονός ότι το αρσενικό προκαλεί ακριβώς τα ίδια συμπτώματα με αυτά που είχε η Μέρφι. Γι’ αυτό ζήτησε να γίνουν περαιτέρω έρευνες με δείγμα από τα μαλλιά της νεκρής πια ηθοποιού. Σε αυτές πράγματι βρέθηκαν υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων, οι ειδικοί όμως αντέκρουσαν τον ισχυρισμό του, λέγοντας πως είναι αδύνατον από μερικές τρίχες να διαλευκανθεί μια τόσο δύσκολη υπόθεση.

Στόχος και κυβερνητικά στελέχη – Ήθελαν να τη βγάλουν από τη μέση;

Η μητέρα της ηθοποιού αρνήθηκε με τη σειρά της τις κατηγορίες, δηλώνοντας «αηδιασμένη και απηυδισμένη». Ο Μπερτολότι αργότερα στοχοποίησε ακόμα και κυβερνητικά στελέχη, θεωρώντας ότι ήθελαν να βγάλουν από τη μέση την κόρη του, επειδή είχε προσφέρει βοήθεια στην Τζούλια Ντέιβις, την υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών που είχε ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ επέτρεπαν την είσοδο τρομοκρατών στη χώρα από το Μεξικό. Όντως η Μέρφι είχε πάρει το μέρος της Ντέιβις και μάλιστα κάποια στιγμή ο σύζυγός της είχε συλληφθεί για μια βίζα που είχε λήξει.

Τότε, όλοι μιλούσαν για τακτική εκφοβισμού, ενώ ο δημοσιογράφος και φίλος του ζευγαριού Αλεξ Μπεν Μπλοκ αναφέρει πως ο Μόντζακ του είχε εξομολογηθεί πως τον παρακολουθούσαν διαρκώς. Με αυτήν τη θέση συντάσσεται και το ντοκιμαντέρ «Top Priority: The Terror Within», όπου αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το ζευγάρι ήταν στη λίστα παρακολούθησης του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και ότι η Υπηρεσία Μεταναστών της Αμερικής ήθελε να διώξει τον Μόντζακ από τη χώρα.

Τίποτα, όμως, από όλα αυτά δεν αποδείχθηκε και σήμερα πλέον η υπόθεση της Μέρφι έχει κλείσει για το κράτος, όμως τα λόγια της στην Ντρου Μπάριμορ μοιάζουν με τραγική ειρωνεία: «Θέλω να πεθάνω χωρίς πόνο. Σε πολύ μεγάλη ηλικία. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας οι άνθρωποι ζουν ολοένα και περισσότερο. Είναι τρομακτικό λιγάκι, μα την ίδια στιγμή είναι εντυπωσιακό. Θέλω να είμαι ευτυχισμένη και υγιής και να ζήσω όσο το δυνατόν περισσότερο…» Δυστυχώς, δεν τα κατάφερε και ίσως κανείς δεν μάθει γιατί.

Για την αείμνηστη ηθοποιό κυκλοφόρησε επίσης πέρυσι από το Investigation Discoveryένα ακόμα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Brittany Murphy: An ID Mystery», ενώ υπάρχει και μια ταινία με τίτλο «Brittany Murphy, The True Story» που χαρακτηρίστηκε από τους κριτικούς «κίτρινη και κακογυρισμένη». Μάλιστα, ο Αντζελότι έκανε μήνυση στο κανάλι Lifetime, θεωρώντας ότι προβάλλει τη μνήμη της κόρης του.