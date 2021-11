Μισέλ Ομπάμα – τηλεόραση: Η συμμετοχή της πρώην πρώτης κυρίας στη σειρά Black-ish

Έκτακτη εμφάνιση θα κάνει η Μισέλ Ομπάμα σε ένα επεισόδιο της αμερικανικής κωμικής σειράς Black-ish. Την είδηση επιβεβαίωσε η ίδια, αλλά και η σειρά του ABC στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός της σειράς στο Instagram αναφέρει: «Είναι τιμή μας που η πρωτοπόρα @michelleobama είναι μαζί μας ως επόμενη guest star».

Η Μισέλ Ομπάμα πρόσθεσε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είμαι εδώ και πολύ καιρό θαυμάστρια του έξυπνου χιούμορ και της ευφυΐας του @BlackishABC και είναι μεγάλη συγκίνηση που συμμετέχω σε ένα επεισόδιο». Στο τέλος τόνισε: «Ανυπομονώ να το δείτε όλοι!». Εκπρόσωπος του τηλεοπτικού δικτύου δήλωσε στο CNN ότι η Ομπάμα υποδύεται τον εαυτό της στο επεισόδιο.

I’ve long been a fan of @BlackishABC’s wit and all-around brilliance, and it was such a thrill to join in for an episode. I can’t wait for you all to see it! ❤️ https://t.co/NsyN6KfpG4

— Michelle Obama (@MichelleObama) October 28, 2021