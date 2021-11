Τζέιμς Μποντ – Σίντνεϊ Ράιλι: Η συνταρακτική ζωή του «πραγματικού» πράκτορα

My name is… Σίντνεϊ Ράιλι. O… πιο επιτυχημένος τυχοδιώκτης του κόσμου, που πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε τουλάχιστον τρία κράτη, αν και η βασική του απασχόληση ήταν η Μεγάλη Βρετανία, δολοφονήθηκε σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου, το 1925. Ο Σίντνεϊ Ράιλι γεννήθηκε στις 24 Μαρτίου 1874 στην Οδησσό. Το πραγματικό του όνομα, ήταν (μάλλον) Σολομόν (Σλόμο) Ρόζενμπλουμ και ήταν νόθος γιος ενός εβραίου γιατρού. Σε ηλικία 19 ετών συλλαμβάνεται από την «Οχράνα», τη μυστική αστυνομία του Τσάρου, για συμμετοχή στην επαναστατική οργάνωση «Οι Φίλοι του Διαφωτισμού». Και κάπου εκεί ο νεαρός Σίντνεϊ δείχνει πόσο καλό πράκτορας θα γίνει. Δραπετεύει και αφού σκηνοθετεί το θάνατό του, μπαίνει σε ένα πλοίο και φεύγει για τη Βραζιλία. Εκεί γίνεται ο Πέδρο που κάνει διάφορες δουλειές του ποδαριού.

Μια ομάδα βρετανών αξιωματικών που βρίσκεται σε αποστολή στον Αμαζόνιο εγκλωβίζεται μέσα στην πυκνή ζούγκλα και η τύχη της θα ήταν προδιαγεγραμμένη αν δεν υπήρχε ο «Πέδρο» ο οποίος κατάφερε να τους βγάλει ζωντανούς. Οι αξιωματικοί αναγνωρίζουν αμέσως τις ικανότητές του και τον στρατολογούν στις μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας. Παίρνει βρετανικό διαβατήριο με το όνομα Σίντνεϊ Ρόζενμπλουμ, μετακομίζει στο Λονδίνο, ιδρύει τη δική του εταιρεία, πλέον έχει το όνομα Ζίγκμουντ Ρόζενμπλουμ και στον… ελεύθερο χρόνο του κατασκοπεύει Ρώσους. Παντρεύεται, γίνεται πλούσιος και εμφανίζεται με νέο όνομα, το αριστοκρατικό Σίντνεϊ Τζορτζ Ράιλι. Πηγαίνει στη Ρωσία και δίνει συνέχεια πληροφορίες στους Βρετανούς για το τσαρικό καθεστώς. Παράλληλα, δίνει πληροφορίες στην Ιαπωνία για τα σχέδια για τα οχυρωματικά έργα της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια του Ρωσοϊαπωνικού πολέμου!

Το 1905 τον «βρίσκουμε» σε αποστολή στη Γαλλία, όντας μεταμφιεσμένος σε παπά, για τα πετρέλαια της Περσίας και του Ιράκ, που τότε ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ενώ ανέλαβε και πολλές αποστολές στη Γερμανία τις παραμονές αλλά και κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

On this day in 1925 Sidney Reilly is executed by the secret police of the Soviet Union.https://t.co/pgvksq7DNW @ArthurJChapman @freereed59 @ed_podesta @HTENUK @hanesmystery @HannahSpangle @EduNobis @Historylecturer @jopearson3 @harbro @Historydoug @SCA_History @rebelyarns pic.twitter.com/2LTl6zLfJ1

