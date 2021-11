Airbnb – sex and the city: Προς ενοικίαση για δύο νύχτες το διαμέρισμα της Κάρι Μπράντσο

Το διαμέρισμα της Κάρι Μπράντσο, της πρωταγωνιστικής ηρωίδας της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς και μετέπειτα ταινίας “Sex and the City”, νοικιάζει για δύο βραδιές του Νοεμβρίου η παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα Airbnb. Για πρώτη φορά, 20 χρόνια μετά το πρώτο πιλοτικό επεισόδιο που μας σύστησε για πρώτη φορά στην Κάρι και στην παρέα της, η εταιρεία αναδημιουργεί το εμβληματικό της διαμέρισμα για μια μοναδική εμπειρία. Προς τιμήν της επερχόμενης κυκλοφορίας της αναβίωσης του «Sex and the City» με τίτλο «And Just Like That», λοιπόν, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ καλωσορίζει δύο τυχερές θαυμάστριες της εμβληματικής γυναικείας σειράς των ΄90s και ‘00s σε ένα διαμέρισμα της Airbnb εμπνευσμένο από το σπίτι της θρυλικής Κάρι Μπράντσο, για μόλις 23 δολάρια τη βραδιά.

Η εξαιρετικά λογική τιμή -ειδικά για μια ενοικίαση στη Νέα Υόρκη, ακόμη και στην εποχή της Μπράντσο- έχει σκοπό να «τιμήσει» τα 23 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που η Πάρκερ έπαιξε για πρώτη φορά τον χαρακτήρα στην εμβληματική σειρά. Στην τιμή περιλαμβάνεται ένα εικονικό καλωσόρισμα από την Πάρκερ, το χαρακτηριστικό Cosmopolitan cocktail που απολάμβανε η Κάρι, brunch στη γειτονιά του Chelsea στο Μανχάταν -όπου βρίσκεται το διαμέρισμα της Airbnb– καθώς και μια φωτογράφηση στο χώρο ως αναμνηστικό της μοναδικής αυτής εμπειρίας.

Μια αντιγραφή με όλες τις ανέσεις

Το διαμέρισμα διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που έκαναν το διαμέρισμα της πρωταγωνίστριας τόσο αξέχαστο στην τηλεοπτική σειρά, καθώς και μία εικονική επίσκεψη από την ίδια την Κάρι, κατά κόσμον Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η επική μπλε ντουλάπα- δωμάτιο γεμάτη με ρούχα διάσημων σχεδιαστών, vintage κοσμήματα, τα παπούτισα- φετίχ της πρωταγωνίστριας, τσάντες και πολλά άλλα αξεσουάρ βρίσκονται στη διάθεση των θαυμαστριών. Μπροστά στο παράθυρο το λάπτοπ όπου η Κάρι εξομολογείτο τις ερωτικές της περιπέτειες βρίσκεται στη θέση του, όπως και το χαρακτηριστικό τηλέφωνο δίπλα από το κρεβάτι, σε περίπτωση που κάποια θέλει να μοιραστεί την μοναδική αυτή εμπειρία με τις φίλες της.

«Είμαι ενθουσιασμένη που το κοινό μας θα ζήσει τη Νέα Υόρκη της Κάρι όπως ποτέ πριν και θα περπατήσει με τα παπούτσια της, κυριολεκτικά, για πρώτη φορά», δήλωσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο αντίστοιχο δελτίο τύπου, αναφέρει το Travel + Leisure. Η πλατφόρμα για τις κρατήσεις ανοίγει το μεσημέρι της 8ης Νοεμβρίου (μόνο για κατοίκους των ΗΠΑ) για διανυκτερεύσεις στις 12 και 13 Νοεμβρίου –λίγο πριν κάνει το ντεμπούτο της η πολυαναμενόμενη σειρά του HBO Max τον Δεκέμβριο.