4χρονη Κλίο Αυστραλία: Η στιγμή της διάσωσης της «Μαντλίν της Αυστραλίας»

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια εξαφάνισης της Κλίο Σμιθ, του 4 ετών κοριτσιού που ήταν άφαντο για δύο εβδομάδες και η ιστορία της εξαφάνισής της είχε γίνει γνωστή παγκοσμίως ως η «Αυστραλιανή Μαντλίν». Το κοριτσάκι είχε εξαφανιστεί δύο εβδομάδες πριν, μυστηριωδώς, μέσα από τη σκηνή της οικογένειάς της στο κάμπινγκ στη δυτική Αυστραλία όπου διέμεναν στο πλαίσιο των διακοπών τους. Εντοπίστηκε χθες στη μία τη νύχτα τοπική ώρα, στην κρεβατοκάμαρα μιας απομονωμένης αγροικίας σε απόσταση 7 λεπτών από το σπίτι που διαμένει η οικογένεια της μικρής. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο και δεν βρέθηκε κανείς άλλος στο εσωτερικό του. Στο βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, διακρίνεται η Κλίο στην αγκαλιά ενός αστυνομικού, με μάτια κουρασμένα. Ενας άλλος αστυνομικό την ρωτά αν είναι καλά, εκείνη γνέφει καταφατικά και της λέει: «Θα σε πάμε να δεις τη μαμά και τον μπαμπά σου, εντάξει;»

Η συγκινητική αυτή στιγμή είναι το κλείσιμο μιας αγωνιώδους έρευνας που ξεκίνησε όταν η μητέρα της Κλίο, στις 16 Οκτωβρίου, κατήγγειλε την εξαφάνιση του παιδιού της από το οργανωμένο κάμπινγκ στο οποίο διέμεναν. Ολοι φοβούνταν για το χειρότερο, το παιδί, όμως, ευτυχώς, βρέθηκε ζωντανό και καλά στην υγεία του και τώρα βρίσκεται στην αγκαλιά της οικογένειάς του. Οι φωτό της μικρής Κλίο από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους, ενώ κρατά ένα γλειφιτζούρι κάνουν το γύρο του κόσμου.

Ο Ροντ Ουάιλντ, ο αστυνομικός που ηγήθηκε της έρευνας για τον εντοπισμό της μικρούλας, είπε ότι η Κλίο είναι «σωματικά καλά» αφού ελέγχθηκε από γιατρούς. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο για την εξαφάνιση της μικρής. Τα στοιχεία του δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με έναν επίδεσμο γύρω από το κεφάλι του, καθώς πιθανότητα ξυλοκοπήθηκε από άλλους κρατούμενους όταν οδηγήθηκε στο κελί μετά τη σύλληψή του.

These are the moments immediately after 4-year-old Cleo Smith was found by police in Australia.

