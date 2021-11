4χρονη Κλίο – Αυστραλία: Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του μικρού κοριτσιού

Ζωντανή και καλά στην υγεία της εντοπίστηκε από την αστυνομία στην Αυστραλία η τετράχρονη Κλίο Σμιθ, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν εδώ και περισσότερο από δύο εβδομάδες σε μία υπόθεση που είχε συνταράξει τη χώρα, ξυπνώντας οδυνηρές μνήμες από την προ ετών εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν σε θέρετρο της Πορτογαλίας. H Κλίο εντοπίστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις σε κλειδωμένο σπίτι στο Κάρναρβον της δυτικής Αυστραλίας, όπου και πραγματοποίησαν έφοδο περί τη μία το μεσημέρι, τοπική ώρα, σήμερα Τρίτη 2/11.

Ένας άνδρας, κάτοικος της περιοχής, έχει τεθεί υπό κράτηση. Εκπρόσωπος των τοπικών Αρχών ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι και βρήθηκαν το τετράχρονο κορίτσι σε ένα από τα δωμάτια. «Ένας αστυνόμος την πήρε στα χέρια του και την ρώτησε ‘Πώς σε λένε;’ Εκείνη απάντησε, ‘Το όνομά του είναι Κλίο’». Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας δεν έχει καμία σύνδεση με την οικογένεια Σμιθ. Το σπίτι όπου βρέθηκε η Κλίο βρίσκεται σε απόσταση έξι λεπτών με το αυτοκίνητο από το σπίτι της οικογένειας στο Κάρναρβον, μία πόλη περίπου 5.000 κατοίκων. Άλλες λεπτομέρειες για την επιχείρηση δεν έγιναν άμεσα γνωστές. Η μικρή επανενώθηκε λίγη ώρα αργότερα με την οικογένειά της.

Η μητέρα της 4χρονης, Έλι Σμιθ, ανέβασε στο Instagram μια ανάρτηση επιβεβαιώνοντας την ευτυχή κατάληξη της εξαφάνισης. «Η οικογένειά μας είναι και πάλι πλήρης», έγραψε. Η τετράχρονη είχε εξαφανιστεί στις 16 Οκτωβρίου από ένα απομακρυσμένο κάμπινγκ της Αυστραλίας, όπου είχε κατασκηνώσει μαζί με την οικογένειά της. Η μητέρα της είχε δηλώσει ότι ανακάλυψε τη σκηνή ανοιχτή στο κάμπινγκ Μπλόουχοουλς Σακς το πρωινό της 16ης Οκτωβρίου και το παιδί έλειπε μαζί με τον υπνόσακό του. Στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό της και υπό το φόβο ότι απήχθη, οι αυστραλιανές αρχές προσέφεραν ένα εκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας (644.000 ευρώ) ως αμοιβή σε όποιον διέθετε πληροφορίες για την τύχη της τετράχρονης.

Η είδηση του εντοπισμού της Κλίο Σμιθ έγινε δεκτή με χαρά και ανακούφιση στην Αυστραλία. «Η Κλίο βρέθηκε και είναι στο σπίτι της ασφαλής. Οι προσευχές μας εισακούστηκαν. Ευχαριστίες στους πολλούς αστυνομικούς που συμμετείχαν στην έρευνα για τον Κλίντον και οι οποίοι στήριξαν την οικογένειά της» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter o πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον.

What wonderful, relieving news.

Cleo Smith has been found and is home safe and sound.

Our prayers answered.

Thank you to the many police officers involved in finding Cleo and supporting her family.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) November 2, 2021