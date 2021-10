Τζένιφερ Άνιστον – μαλλιά: Η ηθοποιός έκανε throwback στα πιο iconic hairstyle της

Η Τζένιφερ Άνιστον έκανε μόδα πριν αρκετά χρόνια το iconic κούρεμα της Ρέιτσελ Γκριν, «the Rachel», που μάλιστα είναι μεγάλη τάση φέτος. Ωστόσο, τα influential hairstyles της δεν σταματούν εκεί. Η 52χρονη ηθοποιός και πρώην σταρ των «Friends» μοιράστηκε μερικές throwback φωτογραφίες της με μερικά από τα στιλ και κουρέματα που είχε υιοθετήσει κατά τη διάρκεια της καριέρα της. Σκοπός της, εκτός από το επικό throwback, ήταν να μιλήσει για το νέο της hair care brand, LolaVie,που λάνσαρε πριν λίγο καιρό.

Φυσικά ξεκινά με φωτογραφία από τα «Φιλαράκια» και φτάνει μέχρι το «Morning Show», όπου πρωταγωνιστεί σήμερα. Πλεξιδάκια, ponytails, αφέλειες, καστανά μαλλιά με ξανθιές ανταύγειες, άλλες φορές πιο μακριά άλλες πιο κοντά, ίσια ή wavy, με φιλάρισμα ή όχι, όλα τα χτενίσματά της είναι απίθανα. Οι φαν της όπως ήταν λογικό ξετρελάθηκαν με το hair-blast from the past και φυσικά τα λάτρεψαν όλα, χωρίς να μπορούν να διαλέξουν το αγαπημένο τους. Στη λεζάντα του post η αγαπημένη ηθοποιός έγραψε: «Choose your player, hair edition…», αποσπώντας σχεδόν 4 εκατ. Likes με τα αποθεωτικά σχόλια από φίλους και θαυμαστές να πέφτουν βροχή.

Η Τζένιφερ Άνιστον με τον αγαπημένο της σκύλο

Η Τζένιφερ Άνιστον έχει αδυναμία στους σκύλους και ιδίως στον δικό της, τον Λόρδο Τσέστερφιλντ που υιοθέτησε πριν από ένα χρόνο. Η Τζένιφερν Άνιστον πέρυσι τέτοια εποχή, μάς τον είχε τότε συστήσει μέσα από το προφίλ της στο Instagram, σημειώνοντας: «Γεια σας, θα ήθελα να σας παρουσιάσω το νεότερο μέλος της οικογένειάς μας. Αυτός είναι ο (πολύ κουρασμένος) Λόρδος Τσέστερφιλντ. Έκλεψε την καρδιά μου από την πρώτη στιγμή».

Η ηθοποιός ήταν πολύ ενθουσιασμένη με το νέο μέλος της οικογένειας και είχε τότε δημοσιεύσει ένα βίντεο, όπου ο Λόρδος ήταν κουτάβι και κοιμόταν με την λιχουδιά στο στόμα πάνω στον καναπέ της. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει στο Instagram ένα post για να γιορτάσει την ξεχωριστή ημέρα που υιοθέτησε τον σκύλο της, καθώς πέρασε ένας χρόνος. Η χολιγουντιανή ηθοποιός είχε γράψει κάτω από τη δημοσίευση «Ένας χρόνος με τον αξιαγάπητο, φλύαρο (γαβγίζει στον αέρα), χαριτωμένο και όχι τόσο πια μικρό Λόρδο Τσέστερφιλντ».