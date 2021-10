Ταλιμπάν – αθλήτρια: Φρίκη, αποκεφάλισαν ανερχόμενο “αστέρι” της εθνικής βόλεϊ

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί η νέα δολοφονία των Ταλιμπάν, που αποκεφάλισαν αθλήτρια της εθνικής ομάδας βόλεϊ Γυναικών. Η Μαχτζαμπίν Χακίμι ήταν ανερχόμενο αστέρι της ομάδας της. Ωστόσο οι Ταλιμπάν τη σφαγίασαν, απειλώντας μάλιστα την οικογένειά της να μην αποκαλύψει σε κανέναν τι συνέβη. Η άγρια δολοφονία έγινε στις αρχές του Οκτώβρη, υποστήριξε ο προπονητής της σε συνέντευξή του στην Persian Independent. Οι Ταλιμπάν δεν σταμάτησαν στη σφαγή της, αλλά δημοσίευσαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με το κεφάλι της κοπέλας. Όταν ο προπονητής είδε τις σοκαριστικές και αρρωστημένες εικόνες, αποφάσισε να μιλήσει. «Οι παίκτριες της ομάδας βόλεϊ και οι υπόλοιπες γυναίκες αθλήτριες βρίσκονται σε κακή κατάσταση, σε απόγνωση και φόβο», είπε. Όλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μείνουν σε άγνωστα μέρη.

Σύμφωνα με κάποιες αναφορές, η Μαχτζαμπίν σκοτώθηκε μυστηριωδώς μία εβδομάδα πριν οι Ταλιμπάν καταλάβουν την Καμπούλ, με ένα πιστοποιητικό να δείχνει ημερομηνία θανάτου από του Αύγουστο. Άλλοι υποστήριξαν ότι αυτοκτόνησε. Ωστόσο ο προπονητής αποφάσισε να μιλήσει, διευκρινίζοντας τι ακριβώς συνέβη.

