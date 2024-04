Διαδηλώσεις Παλαιστίνη ΗΠΑ: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια

Έκρυθμη –μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας– είναι η κατάσταση σε μερικά από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, όπως το Κολούμπια, το Χάρβαρντ, το MIT, το Μπέρκλεϊ και Νέας Υόρκης, όπου συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης και της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα. Η ένταση στα αμερικανικά πανεπιστήμια οξύνεται με αφορμή τον πόλεμο στη Γάζα, με τους διαδηλωτές να δηλώνουν ότι μάχονται για την ελευθερία του λόγου απέναντι στη δεξιά που τους κατηγορεί για αντισημιτισμό.

Χαρακτηριστικά, εκατοντάδες διαδηλωτές κατασκήνωσαν μπροστά από τη βιβλιοθήκη του Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, ενώ ανάλογες αντιπολεμικές διαμαρτυρίες παρατηρήθηκαν σε μερικά από τα πανεπιστήμια της IVY League. Όταν ο Μπάιντεν ερωτήθηκε για τις διαμαρτυρίες φοιτητών, είπε πως καταδικάζει τόσο τις αντισημιτικές διαμαρτυρίες όσο και εκείνους που δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει με τους Παλαιστίνιους. Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 100 φοιτητές στο Κολούμπια που διαδηλώνουν υπέρ των Παλαιστινίων, την ώρα που η διοίκηση εφαρμόζει τηλεκπαίδευση μέχρι την ολοκλήρωση του εξαμήνου.

Over 100 students have been arrested as protests against Israel’s war on Gaza intensified across the US. 🔗: https://t.co/Px5hDDfK8e pic.twitter.com/nfeqhK1mlV — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 25, 2024



Διαδηλώσεις σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ: Τι καταγγέλλουν Εβραίοι φοιτητές

Εβραίοι φοιτητές, την ίδια ώρα, καταγγέλλουν πως μερίδα διαδηλωτών καλούσε τη Χαμάς να ανατινάξει το Τελ Αβίβ και το Ισραήλ. Ενδεικτική της έκρυθμης κατάστασης είναι η έκκληση ραβίνου της πανεπιστημιούπολης προς Εβραίους φοιτητές να μείνουν στα σπίτια τους, λόγω και των αυξημένων ανησυχιών λόγω του εβραϊκού Πάσχα. Οι φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές καλούν τις σχολές τους να καταδικάσουν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και να αποσυνδεθούν από τις εταιρείες που πωλούν όπλα στο Τελ Αβίβ. Από την άλλη Εβραίοι φοιτητές κάνουν λόγο πως οι διαδηλώσεις μετατρέπονται σε ντελίοριο αντισημτικής λογικής και ότι η Χαμάς συνεχίζει να κρατάει ομήρους στη Γάζα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Κολούμπια, Nemat «Minouche» Shafik. ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστεί τηλεκπαίδευση μέχρι το τέλος του εξαμήνου, στο περιθώριο των ανησυχιών για την εκδήλωση επεισοδίων μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας. «Τις τελευταίες ημέρες, υπήρξαν πάρα πολλά παραδείγματα εκφοβιστικής και παρενοχλητικής συμπεριφοράς στην πανεπιστημιούπολή μας. Η αντισημιτική ρητορική, όπως και κάθε άλλη ρητορική που χρησιμοποιείται για να πληγώσει και να φοβίσει ανθρώπους, είναι απαράδεκτη και θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα» ανέφερε ο πρόεδρος του κορυφαίου πανεπιστημίου των ΗΠΑ. Τη Δευτέρα (22/04), οι εντάσεις αυτές επεκτάθηκαν στο κέντρο του Μανχάταν, όπου βρίσκεται η πανεπιστημιούπολη του NYU, και στην πανεπιστημιούπολη του Yale στο New Haven του Κονέκτικατ.

Για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι φοιτητές στις ΗΠΑ;

Σύμφωνα με το Al Jazeera, πίσω από τις διαμαρτυρίες βρίσκονται διάφορες ομάδες φοιτητών. Στο Κολούμπια, η λεγόμενη «Κατασκήνωση Αλληλεγγύης στη Γάζα» έχει οργανωθεί από τον φοιτητικό συνασπισμό, Columbia University Apartheid Divest (CUAD), Students for Justice in Palestine (Φοιτητές υπέρ της Δικαιοσύνης στην Παλαιστίνη) και Jewish Voice for Peace (Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη). Οι διαδηλωτές ζητούν από το Κολούμπια να απεμπλακεί από εταιρείες που επωφελούνται από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Ο ιστότοπος του CUAD απαριθμεί πρόσθετα αιτήματα, ζητώντας μεγαλύτερη οικονομική διαφάνεια σχετικά με τις επενδύσεις του Κολούμπια και τη διακοπή των ακαδημαϊκών δεσμών και συνεργασιών με ισραηλινά πανεπιστήμια και προγράμματα.

Οι ομάδες ζητούν επίσης πλήρη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Αντίστοιχα, στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, η «κατάληψη» οργανώθηκε από τον Συνασπισμό Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, μια νεοσύστατη ομάδα εντός της πανεπιστημιούπολης, η οποία αποτελείται από φοιτητές και καθηγητές των οργανώσεων Students for Justice in Palestine, Faculty for Justice in Palestine, Law Students for Justice in Palestine, Shut it Down NYU, Jews Against Zionism και περισσότερες από 20 άλλες ομάδες εντός της πανεπιστημιούπολης. Οι «Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης υπέρ της Παλαιστίνης» περιγράφουν λεπτομερώς τα αιτήματά τους, με 2.410 άτομα να υπογράφουν το σχετικό έγγραφα.

Σε αυτά περιλαμβάνεται η καταδίκη της δολοφονίας Παλαιστινίων πολιτών, η προστασία των φοιτητών και των καθηγητών που μιλούν για την Παλαιστίνη από παρενοχλήσεις και την απεμπλοκή από «εταιρείες και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην ισραηλινή κατοχή και γενοκτονία στην Παλαιστίνη».