Adele Easy On Me – 2021: Νέο τραγούδι μετά από 6 χρόνια

Adele Easy On Me - 2021: Επιστρέφει η Adele με νέο τραγούδι έξι χρόνια μετά το mega hit, Hello!

Μετά από 6 χρόνια απουσίας από την δισκογραφία, η 33χρονη Adele επιστρέφει με ένα νεο τραγούδι, με τίτλο: Easy On Me. Η Βρετανίδα ντίβα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που κάθε φορά. σαρώνει με τις επιτυχίες της που γίνονται hit σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει με μια μπαλάντα και ένα ασπρόμαυρο video clip όπως έκανε και το 2015 με την επιτυχία Hello. Αυτή την φορά η Adele, έκανε γνωστή την επιστροφή της με ένα tweet την Τρίτη 5 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Η Αντέλ δημοσίευσε την πρώτη φωτό στο Instagram με τον σύντροφό της Στα 51α Βραβεία Γκράμι το Φεβρουάριο του 2009, η Αντέλ έλαβε το βραβείο για το καλύτερο νέο καλλιτέχνη , εκτός από το βραβείο για την καλύτερη θηλυκή λαϊκή φωνητική απόδοση για το “Chasing Pavements”, η οποία ήταν υποψήφια για το αρχείο του έτους και του τραγουδιού του έτους . Η Αντέλ εκτέλεσε “Chasing Pavements” κατά την τελετή σε ένα ντουέτο με την Τζέννιφερ Νέτλες . Το 2010, η Αντέλ έλαβε μια υποψηφιότητα για τα Grammy για την καλύτερη θηλυκή λαϊκή φωνητική απόδοση για το “Hometown Glory”. Τον Απρίλιο το τραγούδι της “My Same” εισήλθε στη γερμανική Singles Chart αφού είχε εκτελεστεί από την Lena Meyer-Landrut στον talent show διαγωνισμό Unser Star für Oslo στην οποία προσδιορίστηκε η γερμανική είσοδο στην Eurovision Song Contest 2010. Adele – Hello Η Αντέλ κυκλοφόρησε το δεύτερο studio album της, 21 , στις 24 Ιανουαρίου 2011 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 22 Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ. Είπε ότι το άλμπουμ της ήταν εμπνευσμένο από τη διάλυση με τον πρώην σύντροφό της. Ο ήχος του λευκώματος περιγράφεται ως τα κλασικά και τα σύγχρονα Country music και τις ρίζες της μουσικής. 21 ανέβηκε στον αριθμό 1 σε περισσότερες από 26 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Το καλοκαίρι του 2015 η δισκογραφική εταιρεία με την οποία η Αντέλ συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια, XL Recordings, άφησε υπόνοιες ότι η Αντέλ θα κυκλοφορούσε το νέο της άλμπουμ 25 αργότερα το ίδιο έτος. Τον Οκτώβριο του 2015, ένα τηλεοπτικό σποτ 30 δευτερολέπτων αναμεταδόθηκε στην Αγγλική τηλεόραση αναφορικά με το επερχόμενο άλμπουμ, ενώ λίγες μέρες αργότερα η Αντέλ ανακοίνωσε η ίδια την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ που τιτλοφορήθηκε 25. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 20 Νοεμβρίου, ενώ το πρώτο single Hello στις 23 Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος του ίδιου χρόνου, το single του Hello είχε πουλήσει πάνω από 12.3 εκατομμύρια τεμάχια παγκοσμίως και ήταν το 7ο πιο ευπώλητο της χρονιάς. Τον ίδιο μήνα, ανακοινώθηκε η περιοδεία της Αντέλ για το 2016, η πρώτη από το 2011. Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με δύο συναυλίες στο Wembley Stadium, στο Λονδίνο, στις 28 και 29 Ιουνίου. Easy On Me – October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021