Πριγκίπισσα Νταϊάνα – Λονδίνο: Η μνήμη της τιμάται με πλακέτα στο διαμέρισμά της

Με μια «μπλε πλακέτα» τιμήθηκε η μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνας στο πρώην διαμέρισμά της στο δυτικό Λονδίνο, όπου έζησε προτού αρραβωνιαστεί με τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Κάρολο. Η πλακέτα τοποθετήθηκε στην πρόσοψη του κτιρίου, στο οποίο διέμεινε μεταξύ 1979 και 1981, στη διεύθυνση 60 Coleherne Court, ένα ακίνητο κοντά στο Κινγκς Ρόουντ στο Τσέλσι. Η Νταϊάνα, η οποία σκοτώθηκε το 1997, σε ηλικία 36 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, συγκατοικούσε με τρεις φίλες, μεταξύ αυτών η Βιρτζίνια Κλαρκ, η οποία βοήθησε στα αποκαλυπτήρια της πλακέτας σε μια τελετή σήμερα. «Εκείνες ήταν ευτυχισμένες ημέρες για όλους μας και από το διαμέρισμα ακούγονταν πάντα γέλια», είπε η Κλαρκ. «Η Νταϊάνα έφυγε για να γίνει κάτι πολύ σε τόσους πολλούς. Είναι υπέροχο που η κληρονομιά της θα μνημονεύεται με αυτόν τον τρόπο».

