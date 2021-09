Γερμανικές εκλογές 2021 δημοσκοπήσεις: Το πρωτοσέλιδο του Economist για την Μέρκελ

Με μόλις ένα 24ωρο να απομένει για να φανεί ποιος θα είναι ο τελικός νικητής της εκλογικής διαδικασίας στη Γερμανία, ο Economist παίρνει θέση υπερ των Σοσιαλδημοκρατών και κατακεραυνώνει την απερχόμενη Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και το Χριστιανοδημοκράτες για το «χάος» που αφήνουν πίσω τους. Το εξώφυλλο του περιοδικού είναι στα χρώματα της Γερμανίας ενώ απεικονίζεται ο άλλοτε πανίσχυρος γερμανικός αετός να βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος να βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα είδε το φως της δημοσιότητας μία νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Allensbach για λογαριασμό της Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Σε αυτή τη δημοσκόπηση φαίνεται πως μέχρι την τελευταία στιγμή η αναμέτρηση θα είναι ένα θρίλερ για γερά νεύρα αναφορικά με το εάν οι Σοσιαλδημοκράτες ή οι Χριστιανοδημοκράτες/Χριστιανοκοινωνιστές θα αναδειχθούν πρώτο κόμμα.

Στη δημοσκόπηση της FAZ το SPD χάνει μία μονάδα και βρίσκεται στο 26%, ενώ CDU/CSU κερδίζει 0,5 και φθάνει στο 25%. Οι Πράσινοι κερδίζουν επίσης μισή μονάδα και ανεβαίνουν στο 16% και ακολουθούν το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) με 10,5% (+0,5), η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 10% (-1) και η Αριστερά με 5% (-1).

The CDU/CSU has blown it. We would prefer the Social Democratic Party to lead Germany’s next coalition. One of our two covers this week #BTW21 https://t.co/vIwMX2winc pic.twitter.com/YlMI0DbdOF

— The Economist (@TheEconomist) September 23, 2021