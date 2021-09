Γερμανία εκλογές 2021 – δημοσκοπήσεις: Μόλις μία μονάδα η διαφορά SPD και CDU

Δύο ημέρες πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) διατηρεί το προβάδισμά του, ωστόσο η διαφορά από τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) έχει πλέον συρρικνωθεί στη μία μονάδα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Allensbach για λογαριασμό της Frankfurter Allgemeine Zeitung, το SPD χάνει μία μονάδα και βρίσκεται στο 26%, ενώ CDU/CSU κερδίζουν 0,5 και φθάνουν στο 25%. Οι Πράσινοι κερδίζουν επίσης μισή μονάδα και ανεβαίνουν στο 16% και ακολουθούν το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) με 10,5% (+0,5), η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 10% (-1) και η Αριστερά με 5% (-1).

Όπως γράφει η Deutche Welle, τις τελευταίες ημέρες τα γερμανικά κόμματα έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να κερδίσουν την ψήφο των αναποφάσιστων πολιτών. Ως και το Σάββατο θα πραγματοποιούνται μικρές και μεγάλες συγκεντρώσεις, θα λειτουργούν εκλογικά περίπτερα σε πεζόδρομους και πλατείες και οι υποψήφιοι βουλευτές θα επισκέπτονται σπίτια. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους είναι οι αναποφάσιστοι. Σε δημοσκόπηση του Δεύτερου Γερμανικού Προγράμματος (ZDF) το 35% των ερωτηθέντων δεν είναι σίγουροι καν αν θα συμμετέχουν στις εκλογές και σε περίπτωση που θα συμμετέχουν, ποιο κόμμα θα ψηφίσουν. Αυτός ο υψηλός αριθμός αναποφάσιστων καθιστά αδύνατο για τα ινστιτούτα δημοσκοπήσεων να προβλέψουν πιο κόμμα θα αναδειχθεί την Κυριακή τελικά πρώτο.

100.000 in Berlin, 620.000 in all of Germany on the streets for a livable climate. A strong signal for the Sunday elections. pic.twitter.com/MS3OK3mj76

— Joerg Haas (@Jmhaas) September 24, 2021