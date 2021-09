Ο Σωματοφύλακας – ταινία 2021: Έρχεται το remake

Το remake της bestseller ταινίας του 1992 με την Γουίτνεϊ Χιούστον και τον Κέβιν Κόστνερ, με τίτλο «Ο Σωματοφύλακας» ετοιμάζεται για την Warner Bros. Το σενάριο της νέας εκδοχής της εμβληματικής ρομαντικής ταινίας έχει αναλάβει να γράψει ο υποψήφιος για Tony θεατρικός συγγραφέας, Μάθιου Λόπεζ, ο οποίος έγινε γνωστός από την θεατρική παράσταση «The Inheritance». Το πρωτότυπο φιλμ είχε σπάσει το παγκόσμιο box office, σημειώνοντας κέρδη πάνω από 400 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Βέβαια, η αρχική ταινία έχει κι ένα ακόμα πλεονέκτημα. Εμπεριέχει πολλά από τα πρωτότυπα τραγούδια της θρυλικής Γουίτνεϊ Χιούστον.

Μάλιστα, το θρυλικό ρομαντικό δράμα είχε ένα από τα πιο εμπορικά soundtrack όλων των εποχών, που δεν είναι άλλο από το «I Will Always Love You» της Ντόλι Πάρτον στην πασίγνωστη διασκευή της Γουίτνεϊ Χιούστον. Χρέη παραγωγού θα αναλάβει ξανά ο σεναριογράφος και παραγωγός της ταινίας του 1992, Λόρενς Κάστναν σε συνεργασία με την εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Rideback. Τα δημοσιεύματα ήθελαν το remake της ταινίας να ετοιμάζεται ήδη από το 2011, όμως παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι, που τελικά, δεν προχώρησε.

Lin has been attached to the property since 2011, which has seen speculation over the potential cast for years. Combos from Chris Hemsworth and Tessa Thompson to Channing Tatum and Cardi B have been floated. No cast has been set for López’s script yet. https://t.co/qwhtdsVHHc pic.twitter.com/CncNDNkM1T

— Variety (@Variety) September 15, 2021