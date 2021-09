Επίθεση σε σχολείο – ΗΠΑ: Μαθητής λυκείου δολοφονήθηκε από οπλοφόρο συμμαθητή του

Εχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή ο μαθητής που τραυματίστηκε από σφαίρα μέσα σε Λύκειο της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Αστυνομία της αμερικανικής πολιτείας, διευκρινίζοντας πως συνέλαβε έναν ύποπτο. Η αστυνομία της πόλης Ουίνστον-Σάλεμ έστειλε μέλη της το μεσημέρι στο Λύκειο Mount Tabor, ανέφερε η αρχηγός της, η Κατρίνα Τόμπσον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης βρήκαν μέσα στο σχολείο μαθητή τραυματισμένο από σφαίρα, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Εκεί «υπέκυψε στα τραύματά του», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας με δάκρυα στα μάτια. Δεν διευκρίνισε την ηλικία του θύματος.

Chief Catrina Thompson confirms death of one student in shooting at Mt. Tabor High School. pic.twitter.com/98cDPI9Pjb

Ένας ύποπτος, συμμαθητής του νεαρού, συνελήφθη ώρες αργότερα. Έπειτα από έναν χρόνο που πέρασε κυρίως με τηλεκπαίδευση, η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία για τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αληθινή μάστιγα για την αμερικανική κοινωνία.

"'Oh my God! One is dead!' a woman screams as she arrives at Mount Tabor High School in Winston-Salem minutes after the call of shots fired at the school."

We don't have to live like this. Our children sure as hell shouldn't die like this. Text ACT to 644-33.

📷 @JournalNow pic.twitter.com/1YqNJ5X3k7

— Shannon Watts (@shannonrwatts) September 2, 2021