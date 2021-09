No Τime to die 2021 – trailer: Ο Ντάνιελ Γκρέγκ κάνει την τελευταία του εμφάνιση ως Τζέιμς Μποντ

No Τime to die 2021 - trailer: Η ταινία «No Time to Die» είναι η 25η της σειράς ταινιών Τζέιμς Μποντ

Η ταινία «No Τime to die» στην οποία ο Ντάνιελ Γκρέγκ θα κάνει την τελευταία του εμφάνιση ως Τζέιμς Μποντ, είναι μόνο μια από τις πολλές κινηματογραφικές πρεμιέρες που έχουν αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η κυκλοφορία της ταινίας είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Νοέμβριο του 2019, όμως λόγω καθυστερήσεων επαναπρογραμματίστηκε αρχικά για το Φεβρουάριο του 2020 και στη συνέχεια για τον Απρίλιο του 2020, ενώ οι συνέπειες που δημιούργησε στην κινηματογραφική βιομηχανία ο κοροναϊός, είχε ως αποτέλεσμα η ταινία να παρουσιαστεί τελικά σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες του κόσμου τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας «No Time To Die», ο Μποντ έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση και απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Η γαλήνη του θα διακοπεί, όταν ο παλιός του φίλος Φίλιξ Λέιτερ της CIA εμφανίζεται ζητώντας τη βοήθειά του. Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα που τον έχουν απαγάγει αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας τον Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους «κακού», ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα, ενώ στο υπόλοιπο καστ της ταινίας συναντάμε τους Ράμι Μάλεκ, Λασάνα Λιντς, Νταλί Μπενσαλάχ, Μπίλι Μάγκνουσεν και Άνα ντε Άρμας. Οι παραγωγοί της Eon Productions έδωσαν στη δημοσιότητα το δεύτερο και τελευταίο τρέιλερ της πολυαναμένης ταινίας και τα social media πήραν «φωτιά»! Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Bond 007 (@007)