Κάνιε Γουέστ όνομα- αλλαγή: Πώς θα λέγεται από δω και στο εξής

Ο ράπερ και επιχειρηματίας Κάνιε Γουέστ (Kanye West) ξεκίνησε τη νομική διαδικασία για ν’ αλλάξει και επισήμως το όνομα του σε «Ye», αναφέρουν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δικαστικά έγγραφα. Το Ye, όπως και το Yeezy, ήταν εδώ και χρόνια τα «παρατσούκλια» του καλλιτέχνη. Τον Σεπτέμβριο του 2018, ο ράπερ είχε ανακοινώσει ότι επέλεξε να τον προσφωνούν Ye, όπως είναι και ο τίτλος ενός δίσκου του.

Ο 44χρονος, που είναι σε διαδικασία διαζυγίου με την επιχειρηματία και τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν, θέλει να διαγράψει ολόκληρο το ονοματεπώνυμό του (Κάνιε Ομάρι Γουέστ) και να το αντικαταστήσει με το «Ye». Η αλλαγή, που ζητήθηκε «για προσωπικούς λόγους», θα πρέπει να εγκριθεί από δικαστήριο του Λος Αντζελες.

the being formally known as Kanye West

I am YE

— ye (@kanyewest) September 29, 2018