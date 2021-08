Πακιστάν – σεξουαλική επίθεση: Εκατοντάδες άντρες όρμησαν σε νεαρή (vid)

Έρευνα εις βάρος εκατοντάδων ανδρών αγνώστων στοιχείων άνοιξε η αστυνομία του Πακιστάν με τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε μια νεαρή γυναίκα από πλήθος άνω των 400 ατόμων στη Λαχώρη, την ώρα που γύριζε βίντεο στο ΤikTok. H επίθεση καταγράφηκε σε αρκετά βίντεο που έγιναν viral και καταγράφει την επίθεση του όχλου των ανδρών κατά της νεαρής σε πάρκο της πόλης του ανατολικού Πακιστάν, κατά την επίσκεψή της παρέα με φιλικά της πρόσωπα σε εθνικό μνημείο ανήμερα της επετείου ανεξαρτησίας της χώρας.

Στις εικόνες που προκάλεσαν σάλο στη χώρα οι δράστες πετούν ο ένας στον άλλο το θύμα σαν να είναι κούκλα, της σχίζουν τα ρούχα και της επιτίθενται σεξουαλικά. Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων στην αστυνομία αναφέροντας ότι επρόκειτο για 300 με 400 άτομα. «Με τραβούσαν απ’ όλες τις πλευρές σε βαθμό που σκίστηκαν τα ρούχα μου. Με πετούσαν στον αέρα. Μου επιτέθηκαν βίαια», κατέθεσε το θύμα στην πακιστανική αστυνομία, προσθέτοντας ότι οι δράστες της έκλεψαν τα χρήματα που είχε πάνω τους, τα σκουλαρίκια και το κινητό της.

Yes All men All the 400 men are Culprit and RAPIST #minarepakistan

Τα βίντεο της αποκρουστικής σεξουαλικής επίθεσης πυροδότησαν κύμα οργής στο Πακιστάν. Σύμφωνα με τον υπουργό Πληροφοριών της χώρας, Φαουάντ Τσόντρι, έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις, αφού ορισμένοι από τους δράστες ταυτοποιήθηκαν από βίντεο κλειστού κυκλώματος και από τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων. Ακτιβιστές, πολιτικοί, διασημότητες, η Διεθνής Αμνηστία και πολίτες σ’ ολόκληρο το Πακιστάν εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το συμβάν. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος του Πακιστάν, είπε ότι η επίθεση αποτελεί «όνειδος για κάθε Πακιστανό» κι είναι ενδεικτική της «διάβρωσης της κοινωνίας μας».

Σύμφωνα με το Thomson Reuters Foundation το Πακιστάν είναι η έκτη επικινδυνότερη χώρα του πλανήτη για τις γυναίκες, ενώ η οργάνωση War Against Rape (Πόλεμος κατά των Βιασμών), που εδρεύει στο Καράτσι, εκτιμά ότι λιγότερες από το 3% των υποθέσεων βιασμού καταλήγουν σε καταδίκες των δραστών.

This is why #Pakistanis r supporting #Taliban they have become 1 of them a Girl was Sexually Molested Stripped Naked by 400 Men at Minar E #Pakistan #Lahore on #IndependenceDayPakistan Celebrations NOT ALL MEN #Congratulationsindia #AfghanWomen #Afghanistan #TalibanSympathisers pic.twitter.com/9TIIh6tjC0

— 🇮🇳 Gopal Thakkar🚩 (@GopalAThakkar_) August 17, 2021