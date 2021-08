Αφγανιστάν – Ταλιμπάν τώρα: Οι κυβερνήσεις ζητούν να προχωρήσουν με ασφάλεια οι ξένοι

Οι κυβερνήσεις 60 και πλέον χωρών με κοινή ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι οι Αφγανοί και οι ξένοι που θέλουν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν πρέπει να επιτραπεί να αναχωρήσουν με ασφάλεια και ότι τα αεροδρόμια και οι συνοριακές διελεύσεις πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Η κοινή διακήρυξη δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και άλλων 60 χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, του Κατάρ και του Ηνωμένου Βασιλείου τονίζουν στο κείμενο αυτό ότι «αυτοί που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας» στο Αφγανιστάν φέρουν «την ευθύνη» και θα «δώσουν λόγο» για την «προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ιδιοκτησίας» και καλούν να υπάρξει «άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης».

NEW: Kabul Airport source sends photo of US troops defending military airfield today pic.twitter.com/M2eFE6kaH0 — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 16, 2021

Στην κοινή διακήρυξη προστίθεται πως «στον αφγανικό λαό αξίζει να ζει με ασφάλεια και αξιοπρέπεια» και «εμείς στη διεθνή κοινότητα παραμένουμε έτοιμοι να τον βοηθήσουμε». Πάντως, οι περισσότεροι δυτικοί διπλωμάτες έχουν εγκαταλείψει την Καμπούλ, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος, καθώς οι ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν ελέγχουν σχεδόν όλη την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. «Μπορώ με ασφάλεια να πω ότι η πλειονότητα του δυτικού διπλωματικού προσωπικού έχει πλέον αναχωρήσει από την Καμπούλ», δήλωσε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι παραμένει ακόμη κάποιο προσωπικό υποστήριξης. Δεν διευκρίνισε τον αριθμό των μελών του προσωπικού που απομένει.

Την Τετάρτη το έκτακτο συμβούλιο

Ελικόπτερα μετέφεραν διπλωμάτες από τη συνοικία των πρεσβειών, στη λεγόμενη πράσινη ζώνη, στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ από χθες Κυριακή, όταν οι φονταμενταλιστές αντάρτες μπήκαν στην αφγανική πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα, στην ατζέντα του έκτακτου συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη ψηφιακά, βάζουν οι MED-5 την κατάσταση στο Αφγανιστάν, αναφέρεται σε ανακοίνωση Τύπου.

Οι πέντε μεσογειακές χώρες ζητούν με επιστολή που έστειλε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, ο Νότης Μηταράκης, προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον σλοβένο υπουργό Εσωτερικών Αλές Χόις, να συζητηθούν «οι έκτακτες συνθήκες στο Αφγανιστάν» και «οι επιπτώσεις που πιθανόν θα έχουν στο μεταναστευτικό στις χώρες υποδοχής» και «σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Armed Taliban fighters have entered Afghanistan’s presidential palace in Kabul hours after President Ashraf Ghani fled the country. 🔴 LIVE updates: https://t.co/B5EwRybCpq pic.twitter.com/oPIGxxKT1V — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15, 2021

Υποστολή της αμερικανικής σημαίας στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Η αμερικανική σημαία υπεστάλη και αποσύρθηκε σήμερα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπούλ, καθώς «σχεδόν όλο» το προσωπικό βρίσκεται στο αεροδρόμιο εν αναμονή της απομάκρυνσής του από τη χώρα, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Θέτουμε σε εφαρμογή αυτή τη στιγμή σειρά μέτρων για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του διεθνούς αεροδρομίου Χαμίντ Καρζάι, για να επιτραπεί η ασφαλής αποχώρηση του αμερικανικού και συμμαχικού προσωπικού στο Αφγανιστάν με πολιτικές και στρατιωτικές πτήσεις», αναφέρει κοινή ανακοίνωση Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών και του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Αφγανιστάν, ο Ρος Ουίλσον, βρίσκεται επίσης στο αεροδρόμιο, διευκρίνισε εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Ο αμερικανικός στρατός έχει στήσει «περίμετρο ασφαλείας»

Παράλληλα, μέλη του αμερικανικού στρατού έστησαν «περίμετρο ασφαλείας» στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου μετέβη και ανασυντάσσεται το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας καθώς ετοιμάζεται να αναχωρήσει από το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη σχεδόν ολόκληρης της πρωτεύουσας της χώρας από τους Ταλιμπάν, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πλέον τερματίστηκε η εκκένωση με απόλυτη ασφάλεια του προσωπικού της πρεσβείας» των ΗΠΑ στην Καμπούλ, ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, ο Νεντ Πράις. «Όλο το προσωπικό της πρεσβείας βρίσκεται στο διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι, γύρω από το οποίο έστησε περίμετρο ασφαλείας ο αμερικανικός στρατός», πρόσθεσε ο ίδιος.

‘Νωρίς να πούμε πώς θα εξασκήσουμε την εξουσία’, λένε οι ταλιμπάν

Ωστόσο, ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να συζητηθεί το πώς το ισλαμιστικό κίνημα θα ασκήσει την εξουσία στο Αφγανιστάν, μερικές ώρες αφού οι μαχητές του κατέλαβαν σχεδόν ολόκληρη την Καμπούλ. «Θέλουμε να έχουν φύγει όλες οι ξένες δυνάμεις προτού αρχίσουμε να αναδιοργανώνουμε το σύστημα διακυβέρνησης», είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς το στέλεχος αυτό των ανταρτών, το οποίο δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι μαχητές του κινήματος στην πρωτεύουσα έχουν διαταχθεί να μην τρομοκρατούν τους αμάχους, να τους επιτρέψουν να ξαναρχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Το Αφγανιστάν βρίσκεται σήμερα σχεδόν ολόκληρο στα χέρια των Ταλιμπάν, μετά την κατάρρευση των κυβερνητικών δυνάμεων και τη φυγή στο εξωτερικό του προέδρου Άσραφ Γάνι, ο οποίος παραδέχθηκε τη «νίκη» τους, έπειτα από είκοσι χρόνια πολέμου.

Ξένες χώρες σπεύδουν να απομακρύνουν τους διπλωμάτες και τους πολίτες τους με πτήσεις που αναχωρούν από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, γύρω από το οποίο έχει στήσει «περίμετρο ασφαλείας» ο αμερικανικός στρατός. Στην αφγανική πρωτεύουσα επικρατεί πανικός. Σε βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ο μουλάς Άμπντουλ Γάνι Μπαραντάρ, συνιδρυτής των Ταλιμπάν, εξήρε τη νίκη του κινήματος και πρόσθεσε πως «είναι ώρα να δείξουμε πως μπορούμε να υπηρετήσουμε το έθνος μας και να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την άνεση στη ζωή» των Αφγανών. Χιλιάδες κάτοικοι της Καμπούλ προσπαθούν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την πόλη και πολλοί εξ αυτών προσπάθησαν να πάνε στο διεθνές αεροδρόμιο, όπου αναφέρθηκαν σκηνές χάους.

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν: «Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν τέλειωσε»

Εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν δήλωσε χθες Κυριακή στο Αλ Τζαζίρα ότι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν «τέλειωσε» και σύντομα θα γίνει σαφής ο χαρακτήρας και η μορφή του νέου καθεστώτος. Ο Μοχάμαντ Ναΐμ διαβεβαίωσε ότι καμιά διπλωματική εγκατάσταση και κανένα διπλωματικό σώμα δεν έγινε στόχος, καθώς και ότι το φονταμενταλιστικό κίνημα εγγυάται την ασφάλεια των ξένων και των διπλωματικών αποστολών. «Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με όλες τις μορφές στο Αφγανιστάν και να τους εγγυηθούμε την απαραίτητη προστασία», είπε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στο τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ. Τόνισε πως το κίνημα κάνει κάθε βήμα με υπευθυνότητα και ότι σκοπεύει να εξασφαλίσει ειρήνη με τους πάντες.

Μαχητές των Ταλιμπάν μπήκαν χθες Κυριακή στην Καμπούλ και ο Αφγανός πρόεδρος Άσραφ Γάνι εγκατέλειψε το Αφγανιστάν, για να αποφευχθεί, όπως είπε, «λουτρό αίματος». Οι ισλαμιστές βρίσκονται πρακτικά στο τελικό στάδιο της ανακατάληψης της εξουσίας στη χώρα, δυο δεκαετίες μετά την ανατροπή τους με την εισβολή διεθνούς στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Για τον Μοχάμαντ Ναΐμ, η απόδραση του κ. Γάνι ήταν απρόσμενη, «δεν την περίμεναν ούτε καν αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά του».

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

Επιτύχαμε αυτό που επιδιώκαμε, ελευθερία για τη χώρα μας και ανεξαρτησία για τον λαό μας

Για τον ίδιο, οι φονταμενταλιστές αντάρτες δρέπουν τους καρπούς των προσπαθειών και των θυσιών που έκαναν για είκοσι χρόνια. «Επιτύχαμε αυτό που επιδιώκαμε, ελευθερία για τη χώρα μας και ανεξαρτησία για τον λαό μας», υποστήριξε. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το έδαφός μας για να βάλει στο στόχαστρο οποιονδήποτε και δεν θέλουμε να βλάψουμε κανέναν», είπε ακόμη ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, προφανώς απευθυνόμενος στην Ουάσινγκτον. Ο Μοχάμαντ Ναΐμ είπε πως οι ισλαμιστές μαχητές δεν θα αναμιχθούν στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών και αναμένουν ότι κανένα κράτος δεν θα αναμιχθεί στις αφγανικές υποθέσεις. «Δεν θεωρούμε ότι ξένες δυνάμεις θα επαναλάβουν τις αποτυχίες τους στο Αφγανιστάν ξανά», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν και διαβεβαίωσε ότι το κίνημα είναι διατεθειμένο να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας μέσω διαλόγου.

