Ταλιμπάν – Αφγανιστάν τώρα: Φόβος για ανθρωπιστική κρίση, παραδόθηκε η Καμπούλ

Αγωνία για την επόμενη μέρα προκαλεί στις διπλωματικές Αρχές δυτικών χωρών η ανάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν. Η Καμπούλ έχει ήδη παραδοθεί στους μαχητές των Ταλιμπάν, δίχως μέχρι στιγμής να έχουν προκληθεί συμπλοκές. Οι Ταλιμπάν, όπως μετέδωσε νωρίτερα το BBC, θέλουν μια «ειρηνική μετάβαση της εξουσίας τις επόμενες ημέρες». Κατά την ίδια πηγή, οι Ταλιμπάν έχουν δεσμευτεί πώς δεν θα απειλήσουν τα δικαιώματα γυναικών και τις ελευθερίες εργαζομένων στα ΜΜΕ, τις πρεσβείες και τα προξενεία. Παρά ταύτα, η είσοδος ανταρτών των Ταλιμπάν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν δημιουργεί, αναπόφευκτα, σκηνές πανικού. Νωρίτερα, το Associated Press μετέδωσε εικόνες από αμερικανικά ελικόπτερα Black Hawk να ίπτανται πάνω από την Καμπούλ, αλλά και από καπνούς που αναδύονται δίπλα στην αμερικανική πρεσβεία. Σύμφωνα με δυο αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού, ο καπνός προέρχεται από την καύση απόρρητων εγγράφων, που έχουν ξεκινήσει από χθες Αμερικανοί διπλωμάτες.

Η Σουηδία ανακοίνωσε επίσημα ότι θα απομακρύνει όλο το προσωπικό της πρεσβείας της από την Καμπούλ

Η Ελλάδα δεν διατηρεί πρεσβεία, προξενείο ή άλλη διπλωματική αποστολή στην Καμπούλ του Αφγανιστάν. Οι πρώτοι που ξεκίνησαν να εκκενώνουν την πρεσβεία τους στην Καμπούλ ήταν οι Αμερικανοί. Λίγη ώρα αργότερα, κατά τις 14:00 ώρα Ελλάδος, η Σουηδία ανακοίνωσε επίσημα ότι θα απομακρύνει όλο το προσωπικό της πρεσβείας της από την Καμπούλ. Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός στρατός ξεκίνησε να αποστέλλει μεταγωγικά αεροσκάφη A400M στην Καμπούλ με 30 αλεξιπτωτιστές σε καθένα εξ αυτών, στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης του προσωπικού της πρεσβείας και των Αφγανών βοηθών τους. H εφημερίδα Bild am Sonntag σημειώνει ότι τα αεροσκάφη θα μεταφερθούν σε ένα κοντινό αεροδρόμιο, πιθανόν στην πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν Τασκένδη για τη μετέπειτα πραγματοποίηση πτήσεων τσάρτερ.

Ένας εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Άμυνας δήλωσε πως μια αποστολή για την επιχείρηση εκκένωσης προετοιμαζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω το δημοσίευμα. Μετά τις 15:30, επιβεβαιώθηκε από τις γερμανικές Αρχές ότι η Γερμανία έκλεισε την πρεσβεία της στην Καμπούλ. «Η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται δραματικά. Η γερμανική πρεσβεία στην Καμπούλ έκλεισε από τις 15 Αυγούστου», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στον ιστότοπό του. Το γερμανικό ΥΠΕΞ καλεί εκ νέου τους Γερμανούς υπηκόους να φύγουν από το Αφγανιστάν.

Border crossing between Pakistan and Afghanistan captured by the Taliban pic.twitter.com/wmHbMCDktu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 15, 2021

Κραυγή αγωνίες από τους πολίτες: «Μας ξεπούλησαν»

Οι κάτοικοι της Χεράτ και της Κανταχάρ λένε ότι δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο γρήγορα έπεσαν και οι δύο πόλεις, μετά από την πολύμηνη προσπάθεια των Ταλιμπάν να καταλάβουν δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις του Αφγανιστάν. «Μας ξεπούλησαν κυριολεκτικά, δεν υπήρξε αντίσταση της κυβέρνησης», λέει μια γυναίκα, κάτοικος του Κανταχάρ, στο Al Jazeera. «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η Κανταχάρ θα μπορούσε να καταληφθεί τόσο εύκολα», είπε αποτυπώνοντας αυτό που ένιωσαν όλοι οι Αφγανοί, όταν οι Ταλιμπάν άρχισαν να καταλαμβάνουν περιοχές, από τότε που εντάθηκε η επίθεση το Μάιο, οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν την τελική απόσυρση των δυνάμεων από τη χώρα.

Ένας υποστηρικτής μιας τοπικής πολιτοφυλακής κατά των Ταλιμπάν, γνωστή ως «εξεγερτική δύναμη» στη δυτική πόλη Χεράτ, συμφώνησε. «Το γεγονός ότι όλα αυτά τα μέρη παραδίδονται, προσέξτε: η Καμπούλ και η Μαζάρ-Σαρίφ, θα είναι τα επόμενα», είπε αναφερόμενος σε δύο από τις τελευταίες εναπομείναντες μεγάλες πόλεις που βρίσκονταν ακόμη στα χέρια της κυβέρνησης – με τη δεύτερη να έχει πια περάσει στα χέρια των Ταλιμπάν και την πρωτεύουσα, Καμπούλ, να κινδυνεύει να έχει την ίδια τύχη.

The military and the police surrender to the Taliban. Power is being transferred in Kabul.

#Afghanistan pic.twitter.com/Vrpa8trpw7 — Ali Özkök (@Ozkok_A) August 15, 2021

Έκκληση για βοήθεια στις γυναίκες

Δραματική έκκληση σε όλο τον κόσμο να βοηθήσει τις γυναίκες του Αφγανιστάν, απηύθηνε μια νεαρή κινηματογραφίστρια, μέσα από την Καμπούλ, μιλώντας στο BBC. «Κινδυνεύει η ζωή μου, αλλά δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Σκέφτομαι τη χώρα μου, τις ιστορίες μας. Σκέφτομαι τη γενιά μας. Προσπαθήσαμε πολύ να φέρουμε αλλαγές. Σκέφτομαι τα κορίτσια. Δεν είναι μόνο για εμένα. Δεν νοιάζομαι για εμένα», τόνισε η Σαχρά Καρίμι. «Υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες, χιλιάδες υπέροχες νέες γυναίκες με ταλέντο σε αυτή τη χώρα… Σας παρακαλώ, μιλήστε για εμάς. Πείτε τι γίνεται στο Αφγανιστάν. Πρέπει να μάθει ο κόσμος για εμάς. Γιατί είναι αδικία…», συμπλήρωσε η κινηματογραφίστρια από την Καμπούλ.

Όλο και περισσότερες γυναίκες βιάζονται και δολοφονούνται από τους Ταλιμπάν, στη διάρκεια της προέλασής τους στη χώρα.

Εικόνες βαρβαρότητας στην πόλη Χεράτ

Οι Ταλιμπάν καλύπτουν με πίσσα τα κεφάλια κατοίκων. Τους κατηγορούν για κλοπή και τους τραβάνε με σχοινί από το λαιμό. Για να γλιτώσουν από τις βιαιότητες των ισλαμιστών ανταρτών, χιλιάδες άνθρωποι συρρέουν έντρομοι στο αεροδρόμιο, προκειμένου να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η μεγάλη έξοδος των Βρετανών

Στο μεταξύ, η επέλαση των Ταλιμπάν οδήγησε το Λονδίνο να ανακοινώσει την Πέμπτη την αποστολή εντός των επόμενων ημερών περίπου 600 στρατιωτικών για την απομάκρυνση των Βρετανών υπηκόων από τη χώρα. Σύμφωνα με τους Sunday Times, που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές, η Βρετανία σκοπεύει να μεταφέρει εκτός της Καμπούλ τον πρέσβη της Λόρι Μπρίστοου και όλο το προσωπικό, χωρίς να διατηρήσει διπλωματική παρουσία στην αφγανική πρωτεύουσα. «Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι οι Ταλιμπάν θα σεβαστούν τις εγγυήσεις» που έδωσαν, εξηγεί μια πηγή.

Το ΝΑΤΟ παραμένει στην περιοχή

Αξιωματούχος του NATO δήλωσε πάντως στο Reuters ότι το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει τη διπλωματική παρουσία του στην Καμπούλ και θα βοηθήσει προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης. «Το ΝΑΤΟ αξιολογεί συνεχώς τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν», είπε ο αξιωματούχος. «Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστης σημασίας και θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε όπως πρέπει. Στηρίζουμε τις προσπάθειες των Αφγανών να βρουν μια πολιτική λύση στη σύρραξη, που είναι τώρα περισσότερο από ποτέ επείγουσα» προσέθεσε.

Φόβοι για ανθρωπιστική κρίση

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον θα συγκαλέσει εκτάκτως εντός της εβδομάδας το κοινοβούλιο της χώρας, οι εργασίες του οποίου έχουν διακοπεί λόγω του καλοκαιριού, προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στο Αφγανιστάν, μετέδωσαν σήμερα βρετανικά ΜΜΕ. Όπως μεταδίδουν το πρακτορείο ειδήσεων PA και το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, επικαλούμενα μια πηγή στην Ντάουνινγκ Στριτ, συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη με το πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων Λίντσεϊ Χόιλ για να καθοριστεί η ημέρα κατά τη οποία θα συνεδριάσουν οι βουλευτές. Σε σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η Ντάουνινγκ Στριτ δεν θέλησε να απαντήσει.

Την ώρα που οι Ταλιμπάν βρίσκονται στις πύλες της Καμπούλ, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βρετανίας, ο Εργατικός Κιρ Στάρμερ ζήτησε τη σύγκληση του κοινοβουλίου προκειμένου η κυβέρνηση να εξηγήσει «πώς σχεδιάζει να εργαστεί με τους συμμάχους της για να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση και μια επιστροφή στην εποχή όπου το Αφγανιστάν χρησιμοποιείτο ως βάση εξτρεμιστών». «Η κυβέρνησή τηρεί σιγή ιχθύος την ώρα που το Αφγανιστάν καταρρέει, κάτι που θα έχει ξεκάθαρα συνέπειες για εμάς στη Βρετανία», είπε ο ηγέτης των Εργατικών, κρίνοντας πως προτεραιότητα έχει η εκκένωση «όλων των Βρετανών εργαζομένων».

Η Ρωσία εργάζεται για μια έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Η Ρωσία εργάζεται με άλλες χώρες για τη διεξαγωγή μιας έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο το Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν φαίνεται ότι βρίσκονται κοντά στην κατάληψη της εξουσίας, έγινε σήμερα γνωστό από έναν αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών. «Εργαζόμαστε σε αυτό», δήλωσε ο Ζαμίρ Καμπούλοφ, σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, διαβεβαιώνοντας πως η συνεδρίαση αναμένεται να διεξαχθεί σύντομα. Η Ρωσία βρίσκεται ανάμεσα σε χώρες που έλαβαν εγγυήσεις εκ μέρους των Ταλιμπάν, σε σχέση με την ασφάλεια των πρεσβειών τους, εξήγησε σήμερα ο Καμπούλοφ. Υπογράμμισε δε ότι «καμία εκκένωση» της διπλωματικής αποστολής της χώρας του δεν προβλέπεται.

«Λάβαμε εγγυήσεις πριν από κάποιο καιρό. Η Ρωσία δεν είναι η μόνη που τις έλαβε», διευκρίνισε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosty.

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.#Taliban#Kabul pic.twitter.com/Uym2Q4WcpE — Zabeeh Ullah Baloch (@ZabihBaloch) August 15, 2021

Ο πάπας εκφράζει την “ανησυχία” του και απευθύνει έκκληση για “διάλογο”

Ο πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε σήμερα την «ανησυχία» του σε σχέση με την κατάσταση στο Αφγανιστάν και απηύθυνε έκκληση για «διάλογο» με στόχο την επίλυση της κρίσης. «Συμμερίζομαι την ομόφωνη ανησυχία σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν», δήλωσε ο ποντίφικας, κατά τη διάρκειας της παραδοσιακής δημόσιας προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, απευθύνοντας έκκληση ο κόσμος να προσευχηθεί «προκειμένου να σταματήσει η βοή των όπλων και να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις στο τραπέζι του διαλόγου». «Μονάχα με αυτόν τον τρόπο ο πληθυσμός που έχει μαρτυρήσει σε αυτήν τη χώρα, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να ζήσουν ειρηνικά και με ασφάλεια, με πλήρη κι αμοιβαίο σεβασμό», συμπλήρωσε.