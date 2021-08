Ταλιμπάν Καμπούλ – ισλαμιστές: Άρχισε η απελευθέρωση βαρυποινιτών

Βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα φιλικά προσκείμενη προς τους Ταλιμπάν, δείχνει τους μαχητές να απελευθερώνουν βαρυποινίτες που έχουν κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για συμμετοχή σε ισλαμιστικές οργανώσεις όπως Αλ-Κάιντα και το Ισλαμικό κράτος στη μεγαλύτερη φυλακή του Αφγανιστάν, Pul- e- Charki στην Καμπούλ. Νωρίτερα την Κυριακή, οι Ταλιμπάν απελευθέρωσαν περίπου 5000 ισλαμιστές που κρατούνταν στην παλιά Αμερικανική βάση, Μπαγκράμ.

Σε ανάρτηση του, ο Ζάιντ Χαμίντ, ισλαμιστής από το Πακιστάν, αποθεώνει τους Ταλιμπάν ενώ απελευθερώνουν κρατούμενους. Όπως ισχυρίζεται «οι Ταλιμπάν ανοίγουν τις φυλακές και απελευθερώνουν “αθώους” που κρατούνταν από καθεστώς της Καμπούλ. Έτσι κερδίζουν τον σεβασμό και την υποστήριξη των Αφγανών. Φέρνοντας ειρήνη και δικαιοσύνη». Στο βίντεο μάλιστα, φαίνονται οι φυλακισμένοι να φιλούν τα χέρια των Ταλιμπάν.

Taliban are breaking open the prisons of the Kabul regime & releasing thousands of innocent prisoners from all ethnicities….

This is how the Taliban are gaining respect and support within the Afghan people……by bringing peace & justice.

See for yourself…… pic.twitter.com/QxJyfZJ8wJ

— Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) August 9, 2021