Μέγκαν Μαρκλ – βασίλισσα Ελισάβετ: Οργισμένο το Twitter με τη δούκισσα του Σάσσεξ

Ένα βίντεο με τη Μέγκαν Μαρκλ στάθηκε η αφορμή να ξεσηκώσει ένα κύμα οργής στο Twitter με στόχο την άλλωτε αγαπημένη δούκισσα του Σάσσεξ. Στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι να συνομιλεί με την Μελίσα ΜακΚάρθι. Πολλοί από αυτούς που παρακολούθησαν το βίντεο θεώρησαν προσβλητικές μερικές από τις κινήσεις της προς το λαό της Βρετανίας.

Ειδικότερα, η Μαρκλ εμφανίστηκε να πίνει τσάι από μία βίντατζ κούπα, σαν αυτή που κρατάει σε αρκετά βίντεό της η Βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ η φίλη της φορούσε ένα «επικό» καπέλο, το οποίο παραπέμπει σε αρκετές εμφανίσεις της βασίλισσας. Μόλις, λοιπόν, κυκλοφόρησε το βίντεο, τα σχόλια στο Twitter «πήραν φωτιά» κατηγορώντας την δούκισσα του Σάσσεξ πως όχι μόνο «κοροϊδεύει» την βασίλισσα, αλλά τις συνήθειες ολόκληρου του βρετανικού λαού.

Anyone else think that Meghan and her friend Melissa McCartney were mocking the Queen in the birthday video? Both holding old fashioned cup and saucer like Meg used in her blog after 1st meeting with queen. Melissa sipping from the cup wearing fancy hat and gloves?

