Mr Lordi εμβόλιο: Ο αξέχαστος νικητής της Eurovision έκανε την ανατροπή

Τους γνωρίσαμε στην Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας το 2006, όπου και κέρδισαν την πρώτη θέση! Είναι οι εκκεντρικοί και άκρως δημοφιλής Φιλανδοί Lordi με τους αμέτρητους φαν! Τα τέρατα δίνουν μια διασκεδαστική χροιά στην εκστρατεία εμβολιασμού κατά της Covid 19 από τη Φινλανδία. Συγκεκριμένα, ο frontman του συγκροτήματος, φόρεσε τη στολή του και επισκέφθηκε το δημαρχείο του Ροβανιέμι, την 1η Αυγούστου, για να εμβολιαστεί.

Εκεί, όπως και άλλοι συμπολίτες του, κάθισε στη θέση του και έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ο τραγουδιστής των Lordi έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου, αφήνοντας τον φωτογραφικό φακό να αποτυπώνει τη στιγμή. Βέβαια, ο frontman των Lordi δεν ήταν ο μόνος διάσημος που βρέθηκε το σαββατοκύριακο στο δημαρχείου Ροβανιέμι, όπου οι πολίτες μπορούσαν να κάνουν εμβόλιο χωρίς ραντεβού.

Το παρών έδωσε και ο Αγιος Βασίλης, φορώντας φυσικά την κόκκινη στολή τους. Ο Αγιος Βασίλης πήγε για να μιλήσει και να φωτογραφηθεί με όσους περίμεναν να εμβολιαστούν, καθώς έχει κάνει ήδη και τις δύο δόσεις, όπως σημειώνει φινλαδική ιστοσελίδα. Το σαββατοκύριακο εμβολιάστηκαν συνολικά 766 άνθρωποι με τον Markus Broas, επικεφαλής λοιμώξεων στην περιφέρειας της Λαπωνίας, να εκφράζει την ικανοποίησή του. Το Ροβανιέμι έλαβε πρόσφατα μεγάλη παρτίδα εμβολίων γι’ αυτό και προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Στο παρελθόν, υπήρχε έλλειψη εμβολίων γι’ αυτό και η εμβολιαστική κάλυψη στους 20-35 είναι 10% χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Φινλανδίας.

Mr Lordi, singer of Finnish heavy metal band Lordi, receives his second dose of Covid-19 vaccine in Rovaniemi, Finland on August 1, 2021. pic.twitter.com/6z1eYr8JVP

