Μπαρσίμ Ταμπέρι – μετάλλιο: Συναρπαστικά στιγμιότυπα – Μοιράστηκαν το χρυσό

Έναν από τους τελικούς που θα χαραχθούν στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι του άλματος εις ύψος στο Τόκιο. Νικητές ήταν ο Καταριανός, Εσα Μουτάζ Μπασίρ και ο Ιταλός, Τζιανμάρκο Ταμπέρι, οι οποίοι ξεπέρασαν τα δύο μέτρα και 37 εκατοστά, ενώ απέτυχαν τρις στα 2.39 μέτρα. Οι δύο άλτες συμφώνησαν να μην δώσουν αγώνα μπαράζ κι έτσι θα παραλάβουν από ένα χρυσό μετάλλιο.

Ο Καταριανός Ολυμπιονίκης, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο αποφασισμένος για το χρυσό μετάλλιο και υπερέβη όλα τα ύψη από τα 2.24 μέτρα μέχρι και τα 2.37, με την πρώτη προσπάθεια! Σε αντίστοιχη κατάσταση, εμφανίσθηκε και ο Ιταλός, Τζιανμάρκο Ταμπέρι, ο οποίος είχε όλα τα άλματα επιτυχημένα μέχρι και το 2.37μ, όπως και ο Μπαρσίμ, με αποτέλεσμα να πάρουν από ένα χρυσό μετάλλιο!

Το χάλκινο μετάλλιο, θα παραλάβει ο Λευκορώσος, Μαξίμ Νεντασεκάου, ο οποίος ξεπέρασε τα 2.37 με την πρώτη προσπάθεια, αλλά είχε μία αποτυχημένη προσπάθεια στα 2.35 μέτρα, κρατώντας δύο άλματα για την συνέχεια του αγώνα. Χαρακτηριστικό της αγωνίας που προσέφερε αυτός ο τελικός, μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι τρεις μεταλλιούχοι, είναι το γεγονός ότι επτά αθλητές υπερέβησαν τα δύο μέτρα και 33 εκατοστά, ενώ πέντε εξ΄ αυτών, ξεπέρασαν και τα 2.35 μέτρα.

“We made our dream come true!” ❤

Joint Olympic champions Gianmarco Tamberi and Mutaz Essa Barshim on what their historic, shared gold medal means to them both.

Follow➡ https://t.co/FlwRiujrtW #bbcolympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/iUj1sOaUPT

— BBC Sport (@BBCSport) August 1, 2021